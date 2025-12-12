पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने पेट्रोल छिड़क खुद को लगाई आग, परिवार ने सुनाई अलग कहानी

संक्षेप: यूपी में बागपत के एक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद खुद को आग लगा ली। आग में युनवक बुरी तरह से झुलस गया है। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए। उसे डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। युवक का इलाज जारी है।

यूपी में बागपत के एक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद खुद को आग लगा ली। आग में युनवक बुरी तरह से झुलस गया है। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए। उसे डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। युवक का इलाज जारी है। वहीं, परिजनों ने अलग कहानी सुनाते हुए घटना को एक हादसा बताया है और कहा कि आग अचानक कैन में लगी थी।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार खेकड़ा कस्बे में एक श्रमिक परिवार रहता है। श्रमिक का विवाहित पुत्र आबिद भी मजदूरी करता है। बताया जाता है कुछ दिनों से उसके और उसकी पत्नी के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद बना आ रहा था। गुरुवार की रात दोनों के बीच फिर कहा सुनी हुई। इसके बाद आबिद ने घर में रखा पेट्रोल शरीर पर छिड़क कर आग लगा ली। पता चलने पर जब तक परिजनों ने आग बुझाई तब तक वह 50 फ़ीसदी से अधिक जल चुका था। परिजन तुरंत ही उसे उपचार के लिए कस्बे के अस्पताल में ले गए। वहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार जाने के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए दिल्ली अस्पताल ले गए।