पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को आजीवन कैद, 9 साल के बेटे ने खोला था राज

संक्षेप: यूपी में बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के तमेलागढ़ी गांव में पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।

यूपी में बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के तमेलागढ़ी गांव में पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि बिजरौल निवासी बाबूराम ने 20 मई 2022 को दोघट थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि उसकी भांजी मनु की शादी 2010 में तमेलागढ़ी निवासी तीरसपाल के साथ हुई थी।

बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पति तीरसपाल, सास फूलमति और ननंद बबीता मनु का शोषण करने लगे थे। वे उस पर दहेज में नकदी लाने का दवाब बना रहे थे। उसके इंकार करने पर दो बार मारपीट कर उसे घर से निकाला गया, लेकिन लोकलाज और रिश्तेदारों के कहने पर दोनों बार समझौता हो गया था और मनु ससुराल चली गई थी। आरोप लगाया कि 18 मई 2022 को तीरसपाल, फूलमति और बबीता ने मनु को आग लगा दी। आग लगने से मनु 95 फीसदी जल गई।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि महिला का मृत्यु पूर्व बयान और घटना के गवाह उसके नौ वर्षीय बेटे की गवाही, दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) अशोक सैनी ने बताया कि तमेला गढ़ी गांव के किसान तीरसपाल सिंह की शादी 2010 में मुन्नू देवी से हुई थी और उनका एक दशक से भी ज़्यादा समय से एक अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग को लेकर बार-बार होने वाले झगड़ों के कारण पिछले कुछ वर्षों में कई बार पंचायत में हस्तक्षेप हुआ।