पहले धर्मांतरण का नाटक अब मकान बिकाऊ के पोस्टर, पुलिस पर लगाए आरोप

यूपी में बागपत के असारा गांव में सुशील शर्मा द्वारा पहले धर्मांतरण का ड्रामा किया गया और अब उसने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर डाले। साथ ही उसने एक वीडियो जारी कर पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।

Srishti Kunj संवाददाता, बड़ौतSun, 5 Oct 2025 01:24 PM
यूपी में बागपत के असारा गांव में सुशील शर्मा द्वारा पहले धर्मांतरण का ड्रामा किया गया और अब उसने घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर डाले। साथ ही उसने एक वीडियो जारी कर पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। दरअसल, शुक्रवार को असारा गांव निवासी सुशील शर्मा ने धर्म परिवर्तन का दावा करते हुए गांव की ही मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ी थी।

उसका आरोप था कि गांव में माता का जागरण करने के बाद से पुलिस उसे परेशान कर रही थी। नमाज के बाद जैसे ही सुशील शर्मा मस्जिद से बाहर निकला तो पुलिस ने उसे वहीं से हिरासत में लेकर थाने ले आयी थी। शाम के समय उसकी एक वीडियो जारी हुई, जिसमें उसने धर्मांतरण करने की बात को गलत बताया था। यह मामला दिनभर सुर्खियों में रहा।

पुलिस हिरासत से छूटने के बाद शनिवार को सुशील ने अपने घर की दीवार पर हाथों से लिखा पोस्टर चस्पा कर डाला, जिस पर यह मकान बिकाऊ है, लिखा था। इस पोस्टर के चस्पा करने के बाद गांव में फिर से माहौल गरमा गया। इतना ही नहीं सुशील का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने रमाला पुलिस पर उत्पीड़न और थर्ड डिग्री देने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस वीडियो में सुशील ने कहा है कि एक शपथ पत्र जारी किया था, देवी के जागरण की अनुमति पुलिस ने नहीं दी थी। शुक्रवार को उसने मस्जिद में मुस्लिम धर्म अपनाते हुए नमाज पढ़ी थी। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थर्ड डिग्री दी और मारपीट कर जबरन वीडियो जारी कराई।

