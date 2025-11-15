सड़क पर बुलडोजर एक्शन, बिना अनुमति के कालोनाइजर ने बनाई तो सिंचाई विभाग ने तुड़वाई
यूपी के बागपत में नहर, रजवाहों की पटरी पर बिना अनुमति सड़क बनाने वाले कालोनाइजर्स पर सिंचाई विभाग ने कार्यवाही की हैं। बुल्डोजर से बनाई गई सड़क को तोड़ते हुए नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल, पूर्वी यमुना नहर और रजवाहों की पटरी किनारे धड़ाधड़ काटी जा रही कॉलोनी के ठेकेदारों द्वारा नियमों को भी ताक पर रखा जा रहा है कॉलोनाइजरों द्वारा नहर और रजवाहों की पटरी का भी अपने हिसाब से अतिक्रमण कर प्रयोग किया जा रहा है।
प्लॉट खरीदने वाले लोगों को सरकारी रास्तों का लुभावना लालच देकर प्लॉट तो बेचे जा रहे हैं, लेकिन नियमों की भी अनदेखी की जा रही हैं। इस पर अब सिंचाई विभाग का चाबुक चला है। पूर्व में मुख्यमंत्री को हुई गई शिकायत के बाद सिंचाई विभाग हरकत में आया है। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता मनोज कुमार के नेतृत्व में मीरापुर रजवाहा की पटरी पर बनाई गई सड़क को बुलडोजर से तोड़ डाला गया। बावली चुंगी शमशान घाट के समीप से गुजरने वाले इस रजवाहा की पटरी पर कॉलोनाइजरों ने बिना अनुमति के रजवाहे की पटरी पर खुद से सड़क निर्माण कर ली थी।
अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि सड़क को बुलडोजर से तोड़ने के अलावा नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन और कॉलोनाइजरों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। यदि ये खुद बनाई गई सड़क को नहीं हटाते तो इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा क्षतिग्रस्त की गई पटरी को भी निर्माण के लिए इसे भरपाई को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।