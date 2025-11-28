पति ने 5 लाख के लिए पत्नी की पीटकर कर दी हत्या, अश्लील वीडियो बनाने की देता था धमकी

संक्षेप: यूपी के बड़ौत क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें शबगा निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने उसकी हत्या का आरोप पति सहित अन्य परिजनों पर लगाया है और थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

यूपी के बड़ौत क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें शबगा निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने उसकी हत्या का आरोप पति सहित अन्य परिजनों पर लगाया है और थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इससे आहत होकर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार नही किया। वह शव लेकर घर के अंदर बैठे रहे। मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शबगा निवासी दीपा पुत्री जगपाल की शादी 26 जनवरी 2022 को गौरव पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सरसपुर कलां से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में पाँच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित व मारपीट करते थे। दीपा के दो छोटे बच्चे हैं। बताया कि 25 नवंबर को दीपा अपने पति गौरव और दो अन्य साथियों के साथ बहन पूजा की शादी में ग्राम शवदा आई थी।

घर लौटते समय रात करीब 10:30 बजे दीपा ने अपने भाई विकास को फोन कर बताया कि गौरव अपने भाई को पाँच लाख रुपये न दिलाने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है तथा जबरन संबंध बनाकर उसकी वीडियो बनाने की बात कह रहा है। इसी दौरान आरोपियों ने दीपा का फोन छीनकर बंद कर दिया। परिजनों ने देर रात दीपा की तलाश की परंतु कोई पता नहीं चला। बाद में जानकारी मिली कि उसकी हालत गंभीर है और उसे आस्था अस्पताल बड़ौत में भर्ती कराया गया है। वहाँ से डॉक्टरों ने दीपा को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मेरठ के कैलाश अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दीपा को मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति गौरव व उसके परिजनों ने दीपा की हत्या की है। परिजनों ने एसपी बागपत को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। इसके परिजन सीओ बड़ौत से मिले। आरोप है कि पुलिस ने उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नही की। इस बात से आहत होकर महिला के मायके वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उसका शव लेकर घर के अंदर बैठे रहे।