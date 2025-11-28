Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Baghpat Braut man Beaten Wife for Dowry Woman Died was threatened to make obscene video
पति ने 5 लाख के लिए पत्नी की पीटकर कर दी हत्या, अश्लील वीडियो बनाने की देता था धमकी

पति ने 5 लाख के लिए पत्नी की पीटकर कर दी हत्या, अश्लील वीडियो बनाने की देता था धमकी

संक्षेप:

यूपी के बड़ौत क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें शबगा निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने उसकी हत्या का आरोप पति सहित अन्य परिजनों पर लगाया है और थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Fri, 28 Nov 2025 10:12 AMSrishti Kunj संवाददाता, बड़ौत
share Share
Follow Us on

यूपी के बड़ौत क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें शबगा निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के भाई ने उसकी हत्या का आरोप पति सहित अन्य परिजनों पर लगाया है और थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इससे आहत होकर परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार नही किया। वह शव लेकर घर के अंदर बैठे रहे। मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शबगा निवासी दीपा पुत्री जगपाल की शादी 26 जनवरी 2022 को गौरव पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सरसपुर कलां से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में पाँच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित व मारपीट करते थे। दीपा के दो छोटे बच्चे हैं। बताया कि 25 नवंबर को दीपा अपने पति गौरव और दो अन्य साथियों के साथ बहन पूजा की शादी में ग्राम शवदा आई थी।

ये भी पढ़ें:खेत में मिली लंबी चोटी ने अपहरण केस को बनाया हत्याकांड,11 महीने से गायब है लड़की

घर लौटते समय रात करीब 10:30 बजे दीपा ने अपने भाई विकास को फोन कर बताया कि गौरव अपने भाई को पाँच लाख रुपये न दिलाने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है तथा जबरन संबंध बनाकर उसकी वीडियो बनाने की बात कह रहा है। इसी दौरान आरोपियों ने दीपा का फोन छीनकर बंद कर दिया। परिजनों ने देर रात दीपा की तलाश की परंतु कोई पता नहीं चला। बाद में जानकारी मिली कि उसकी हालत गंभीर है और उसे आस्था अस्पताल बड़ौत में भर्ती कराया गया है। वहाँ से डॉक्टरों ने दीपा को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मेरठ के कैलाश अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दीपा को मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति गौरव व उसके परिजनों ने दीपा की हत्या की है। परिजनों ने एसपी बागपत को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। इसके परिजन सीओ बड़ौत से मिले। आरोप है कि पुलिस ने उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नही की। इस बात से आहत होकर महिला के मायके वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उसका शव लेकर घर के अंदर बैठे रहे।

बड़ौत कोतवाली में मृतिका के भाई शिव कुमार की तहरीर पर बड़ौत कोतवाली में पति गौरव, पिंकी, दीपक, अनिता, कुलदीप और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। लेकिन परिजन इससे सन्तुष्ट नही हुए। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कहा कि गिरफ्तारी होने तक शव का अंतिम संस्कार नही करेंगे। वे पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Baghpat News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |