अमीरी दिखाने को गाड़ी के डैशबोर्ड पर 500 के नोटों की गड्डियां सजाईं, बाजार में घुमाई कार

वीडियो में एक कार में आगे के डैशबोर्ड पर 500-500 के नोटों की दर्जनों गड्डियां सजी हुई हैं। यह कार नगर के मुख्य बाजार से लेकर दूसरे मार्गों पर घंटों तक इधर-उधर घूमती रही। यह वीडियो बड़ौत कस्बे के मुख्य बाजार क्षेत्र की बताई जा रही है।

Srishti Kunj संवाददाता, बड़ौतFri, 29 Aug 2025 01:09 PM


यूपी के बागपत में एक शख्स ने अमीर होने का दिखावा करने को नोटों की अजब-गजब नुमाईश कर डाली। इस नजारे को जिसने भी देखा दांतों तले अंगुली दबा ली। गाड़ी के डैशबोर्ड पर 500-500 के नोटों की गड्डियों को सजाकर बाजार में घुमाते हुए कार से रौब गालिब करते हुए एक व्यक्ति की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो बड़ौत कस्बे के मुख्य बाजार क्षेत्र की बताई जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक कार में आगे के डैशबोर्ड पर 500-500 के नोटों की दर्जनों गड्डियां सजी हुई हैं। यह कार नगर के मुख्य बाजार से लेकर दूसरे मार्गों पर घंटों तक इधर-उधर घूमती रही। अमीर होने का ऐसा दिखावा, जिसने भी इस गाड़ी और उसमे सजी 500-500 के नोटों की गड्डियां देखी, वह भौचक्का रह गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस भी जांच में जुट गई।

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का प्रदर्शन समाज में गलत संदेश देता है और अपराधियों को उकसाने का काम करता है। सभी का कहना है कि पहले इस तरह का प्रदर्शन उन्होंने कभी नहीं देखा है। आजकल वीडियो बनाने के लिए लोग कुछ भी करने पर उतारू हैं। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और जल्द ही कार मालिक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि इतनी भारी मात्रा में नकदी को खुलेआम लेकर घुमना और प्रदर्शन करना कानून का उल्लंघन है।

