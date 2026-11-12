छठी क्लास की लड़की को पांचवीं की छात्रा ने पीटा, 14 दिन मौत से जंग लड़ तोड़ा दम

बागपत में छठी क्लास की लड़की को पांचवीं की छात्रा ने पीट दिया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। 10 साल की मासूम बच्ची ने 14 दिन मौत से जंग लड़कर बुधवार को दम तोड़ दिया। बच्ची के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

बागपत, संवाददाता। यूपी के बागपत में कोतवाली क्षेत्र के नयागांव उर्फ हमीदाबाद से बुधवार को बेहद दुखद खबर सामने आई। यहां प्राथमिक विद्यालय में दो छात्राओं के बीच कुछ दिन पहले हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल कक्षा छह की 10 वर्षीय छात्रा मिस्टी ने बुधवार को मेरठ के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों ने दूसरी छात्रा पर पेट और सीने में लात मारने का आरोप लगाया है।

नयागांव निवासी बच्ची के पिता पवन ने बताया कि उनकी बेटी मिस्टी गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा छह में पढ़ती थी। 28 अक्तूबर को वह स्कूल गई थी। आरोप है कि स्कूल में कक्षा पांच की एक छात्रा से उसका विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों में मारपीट होने लगी। इस दौरान मिस्टी जमीन पर गिर गई। आरोप है कि दूसरी छात्रा ने उसके पेट और सीने में लात मारी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। स्कूल से घर पहुंचने पर मिस्टी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा था। बुधवार को उपचार के दौरान छात्रा की मौत हो गई। बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह छात्रा की मौत के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिजनों ने स्कूल में हुई मारपीट को बेटी की मौत की वजह बताते हुए दूसरी छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूरे घटनाक्रम की जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल में 14 दिनों तक मौत से जंग लड़ती रही मासूम छात्रा नयागांव उर्फ हमीदाबाद के प्राथमिक विद्यालय में 28 अक्तूबर को दो छात्राओं के बीच हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल बच्ची का मेरठ के एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह: छात्रा की मौत के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिजनों ने स्कूल में हुई मारपीट को बेटी की मौत की वजह बताते हुए दूसरी छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूरे घटनाक्रम की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल से मेरठ के निजी अस्पताल में कराया भर्ती: मारपीट की घटना के बाद परिजन मिस्टी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। बुधवार दोपहर तीन बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ मिस्टी पांच बहनों में चौथे नंबर की थी। स्कूल में हुई घटना के बाद से परिवार बेटी के स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठा था। करीब 14 दिन तक अस्पताल में उसका उपचार चलता रहा, बुधवार को उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।