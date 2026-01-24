Hindustan Hindi News
तीन बच्चों की मां ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पति बोला- दो युवकों से था अफेयर

संक्षेप:

प्रेम प्रसंग के चलते तीन बच्चों की मां ने अपने ही घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पति और परिजन उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति से हुए झगड़े के बाद महिला ने ये कदम उठाया।

Jan 24, 2026 12:34 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, बदायूं
यूपी के बदायूं में एक महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पति ने आरोप लगाए हैं कि महिला का दो युवकों के साथ अफेयर था जिस कारण पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े के बाद महिला ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते तीन बच्चों की मां ने अपने ही घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पति और परिजन उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल से पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी।

मामला सदर कोतवाली के मीराजी पुलिस चौकी क्षेत्र का है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार यहां रहने वाले महेश की 30 वर्षीय पत्नी रजनी ने अपने ही घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आंख खुलने पर महेश ने रजनी को फंदे से लटका देखा, जिसके बाद वह परिजनों की मदद से उसे फंदे से उतारकर जिला अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने रजनी को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जिला अस्पताल से सदर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

पति महेश ने बताया कि उसकी पत्नी का दो युवकों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर आए दिन घर में क्लेश होता था। एक युवक उसके मोहल्ले का रहने वाला था, जबकि दूसरा रजनी के गांव का था। काफी विवाद के बाद रजनी ने गांव के युवक से बातचीत बंद कर दी, लेकिन मोहल्ले के युवक से लगातार संपर्क में रही। इसी बात को लेकर महेश ने एक बार उसके साथ मारपीट कर उसे मायके चंदौसी भेज दिया था, हालांकि बच्चों के खातिर बाद में उसे वापस घर ले आया। महेश के अनुसार, इसके बावजूद रजनी नहीं मानी और बीती रात प्रेमी से मिलने को लेकर हुए विवाद के बाद उसने किसी समय फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रजनी की मौत के बाद महेश और तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

