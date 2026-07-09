Video: पत्नी से झगड़े के बाद पति ने खाया सल्फास, मौत से पहले गांव के व्यक्ति पर आरोप लगाए
पत्नी से झगड़े के बाद पति ने सल्फास खा लिया। मौत से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक ने गांव के एक युवक और पत्नी पर आरोप लगाए हैं। शराब पीने से मना करने पर पत्नी से विवाद हुआ था। इसके बाद वो मायके चली गई थी।
यूपी के बदायूं में पत्नी के शराब पीने से मना करने पर हुए विवाद पर मायके जाने से नाराज पति ने सल्फास खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मरने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। जिसमें वह गांव के एक युवक पर पत्नी को भड़काने का आरोप लगा रहा है। करीब डेढ़ मिनट की वीडियो के बाद युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार उसावां थाना क्षेत्र के गांव नगरिया चिकन में रहने वाले वाला पंकज 27 वर्ष पुत्र हरिप्रसाद म्याऊं गौतरा मार्ग पर ई रिक्शा चलाता था। वह शराब का आदी था। जिसको लेकर आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। पति के शराब पीकर आने का पत्नी नीलम ने विरोध किया। जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया। नाराज होकर नीलम अपने मायके शाहजहांपुर जनपद के परौर थाना क्षेत्र ग्राम देवड़ा चली गई थी। इसी बात से नाराज होकर पंकज ने घर में विषाक्त पदार्थ खा लिया।
जब इस बात की जानकारी परिजनों हुई तो उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के दूसरे दिन गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। जिसमें वह मरने से पहले गांव के एक व्यक्ति पर पत्नी को भड़काने का आरोप लगा रहे है। कह रहा है, युवक उसे अपमानित करता था, पत्नी को लेकर कई बातें करता था। इसको चलते उसने सल्फास खा ली। पुलिस को भी घटना की जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम को शव भेज दिया। वायरल वीडियो की जांच की बात कही।
पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर भी जांच की जाएगी। परिवार के बयान दर्ज किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक शराब का आदी था। ऐसे में पति और पत्नी में आए-दिन झगड़े होते रहे हैं। वहीं, महिला अपने मायके गई थी जिससे नाराजगी में पति ने सल्फास खाया है। हालांकि वीडियो में मृतक ने अपनी मौत से पहले किसी अन्य व्यक्ति पर भी आरोप लगाए हैं। ऐसे में कथित व्यक्ति के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। मामले में आगे की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। परिवार को मृतक का शव अंतिम संस्कार के लिए पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें