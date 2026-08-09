दो बच्चियों से रेप! एक को मक्के के खेत में खींचा, दूसरी को मामा ने 10 हजार में बेचा

यूपी के बदायूं में दो बच्चियों से रेप की घटना हुई है। एक बच्ची को मक्के के खेत में खींचकर रेप किया गया। दूसरी को मामा ने 10 हजार में बेचा। खरीदने वाले ने बच्ची से रेप किया।

यूपी के बदायूं क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास मक्का बीनने गई 10 साल की बच्ची को खेत में खींचकर एक लड़के ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से भाग गया। इस घटना की किसी ने वीडियो भी बना ली। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में आरोपी भी नाबालिग निकला है।

फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेतों में मक्का बीनने गई थी तो वहां पहले से ही गांव का एक 16 वर्षीय लड़का मौजूद था। वह उसे मक्का की बाली का लालच देकर खेत में बुलाने लगा। बच्ची के मना करने पर जबरन हाथ पकड़कर खेत में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अन्य बच्चियों के चिल्लाने पर ग्रामीणों को आता देख आरोपी भाग गया।

मामा ने नाबालिग भांजी को 10 हजार में बेचा, दुष्कर्म बिनावर क्षेत्र के एक गांव में मामा ने नाबालिग भांजी को 10 हजार रुपये में बेच दिया। आरोप है कि मामा ने जिस युवक के हाथ भांजी को बेचा उसने दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह से पीड़िता ने अपने भाई को सूचना दी। भाई पीड़िता को लेकर थाने पहुंचा और मामले की तहरीर पुलिस को दी। पीड़िता ने अपने मामा और जिसके हाथ बेची गई उस युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी मामा के यहां दबिश दी, उससे पहले ही वह घर से भाग गया। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

मुजरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी एक साल से बिनावर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले अपने मामा के यहां रह रही थी। आरोप है कि बीते चार अगस्त को उसके मामा ने फैजगंज बेहटा क्षेत्र के एक युवक के हाथ उसको 10 हजार रुपये में बेच दिया। किशोरी को इसकी जानकारी हुई तो उसने नाराजगी जाहिर की।

आरोप है कि युवक अपने साथ कई महिलाओं को लेकर उसके मामा के घर आया और जबरदस्ती कार में बैठाकर उसको फैजगंज क्षेत्र में ले गया। शुक्रवार की देर रात पीड़िता अपने भाई और मां के साथ बिनावर थाने पहुंची। थाने पर उसने तहरीर देते हुए आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसका भाई मेहनत मजदूरी करता है। वह अपने परिवार पर बोझ न बने यह बात कहते हुए उसके मामा ने अपने घर बुला लिया था। एक साल से वह अपने मामा के घर रह रही थी। इसी बीच उसके मामा ने उसका सौदा कर लिया।