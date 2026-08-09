दो बच्चियों से रेप! एक को मक्के के खेत में खींचा, दूसरी को मामा ने 10 हजार में बेचा
यूपी के बदायूं में दो बच्चियों से रेप की घटना हुई है। एक बच्ची को मक्के के खेत में खींचकर रेप किया गया। दूसरी को मामा ने 10 हजार में बेचा। खरीदने वाले ने बच्ची से रेप किया।
यूपी के बदायूं क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास मक्का बीनने गई 10 साल की बच्ची को खेत में खींचकर एक लड़के ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर आरोपी मौके से भाग गया। इस घटना की किसी ने वीडियो भी बना ली। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में आरोपी भी नाबालिग निकला है।
फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेतों में मक्का बीनने गई थी तो वहां पहले से ही गांव का एक 16 वर्षीय लड़का मौजूद था। वह उसे मक्का की बाली का लालच देकर खेत में बुलाने लगा। बच्ची के मना करने पर जबरन हाथ पकड़कर खेत में खींच ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अन्य बच्चियों के चिल्लाने पर ग्रामीणों को आता देख आरोपी भाग गया।
मामा ने नाबालिग भांजी को 10 हजार में बेचा, दुष्कर्म
बिनावर क्षेत्र के एक गांव में मामा ने नाबालिग भांजी को 10 हजार रुपये में बेच दिया। आरोप है कि मामा ने जिस युवक के हाथ भांजी को बेचा उसने दो दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह से पीड़िता ने अपने भाई को सूचना दी। भाई पीड़िता को लेकर थाने पहुंचा और मामले की तहरीर पुलिस को दी। पीड़िता ने अपने मामा और जिसके हाथ बेची गई उस युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी मामा के यहां दबिश दी, उससे पहले ही वह घर से भाग गया। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
मुजरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी एक साल से बिनावर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले अपने मामा के यहां रह रही थी। आरोप है कि बीते चार अगस्त को उसके मामा ने फैजगंज बेहटा क्षेत्र के एक युवक के हाथ उसको 10 हजार रुपये में बेच दिया। किशोरी को इसकी जानकारी हुई तो उसने नाराजगी जाहिर की।
आरोप है कि युवक अपने साथ कई महिलाओं को लेकर उसके मामा के घर आया और जबरदस्ती कार में बैठाकर उसको फैजगंज क्षेत्र में ले गया। शुक्रवार की देर रात पीड़िता अपने भाई और मां के साथ बिनावर थाने पहुंची। थाने पर उसने तहरीर देते हुए आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसका भाई मेहनत मजदूरी करता है। वह अपने परिवार पर बोझ न बने यह बात कहते हुए उसके मामा ने अपने घर बुला लिया था। एक साल से वह अपने मामा के घर रह रही थी। इसी बीच उसके मामा ने उसका सौदा कर लिया।
जिसके साथ मामा ने सौदा किया वह चार अगस्त को कार में डालकर उसको ले गया। आरोप है कि युवक के साथ जो महिलाएं थीं उन्होंने कार के अंदर उनकी बात न मानने पर उसके भाई की गोली मारकर हत्या की धमकी दी।महिलाओं ने आरोपी के साथ उसका निकाह कराने की बात भी कही। किशोरी की तहरीर के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिनावर इंस्पेक्टर नीरज मलिक ने बताया, मामले की शिकायत आई है फिलहाल जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें