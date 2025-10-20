सड़क किनारे ट्रक चालक का मिला शव; पुलिस ने कहा हादसा, परिवार बोला हुई हत्या

संक्षेप: यूपी के बदायूं में सड़क किनारे ट्रक चालक का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे सड़क हादसा बता रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि ट्रक चालक की हत्या की गई है। परिवार ने दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।

यूपी के बदायूं में सड़क किनारे ट्रक चालक का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे सड़क हादसा बता रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि ट्रक चालक की हत्या की गई है। परिवार ने दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

मामला अलापुर थाना क्षेत्र के जगत गांव के पास का है। बिनावर थाना क्षेत्र के नौशना गांव निवासी 30 वर्षीय शिव सिंह पुत्र पूरन लाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क हादसे में मौत की आशंका जताते हुए शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। वहीं, परिवार के लोगों ने जगत गांव के दो लोगों पर शिव सिंह को बुलाकर पहले ट्यूबवेल पर ले जाकर शराब पिलाने और फिर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है।

परिजनों ने बताया कि शिव सिंह ट्रक चलाकर आढ़त पर माल लाते थे, वहीं उनकी मुलाकात जगत गांव के दो लोगों से हुई थी। शिव सिंह के बहनोई अर्जुन ने बताया कि उन दोनों लोगों ने घर आकर सूचना दी कि उनके साले की सड़क हादसे में मौत हो गई है, लेकिन शव के सिर पर धारदार हथियार के निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका है।