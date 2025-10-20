Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP badaun Truck Driver Dead Body Found Near road Police Claims Accident Family Accuse murder
सड़क किनारे ट्रक चालक का मिला शव; पुलिस ने कहा हादसा, परिवार बोला हुई हत्या

सड़क किनारे ट्रक चालक का मिला शव; पुलिस ने कहा हादसा, परिवार बोला हुई हत्या

संक्षेप: यूपी के बदायूं में सड़क किनारे ट्रक चालक का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे सड़क हादसा बता रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि ट्रक चालक की हत्या की गई है। परिवार ने दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।

Mon, 20 Oct 2025 10:38 AMSrishti Kunj हिंदुस्तान टीम, बदायूं
share Share
Follow Us on

यूपी के बदायूं में सड़क किनारे ट्रक चालक का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे सड़क हादसा बता रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि ट्रक चालक की हत्या की गई है। परिवार ने दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

मामला अलापुर थाना क्षेत्र के जगत गांव के पास का है। बिनावर थाना क्षेत्र के नौशना गांव निवासी 30 वर्षीय शिव सिंह पुत्र पूरन लाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क हादसे में मौत की आशंका जताते हुए शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। वहीं, परिवार के लोगों ने जगत गांव के दो लोगों पर शिव सिंह को बुलाकर पहले ट्यूबवेल पर ले जाकर शराब पिलाने और फिर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:योगी ने हुनमानगढ़ी-राम मंदिर में की पूजा, निषाद बस्ती में दिए दिवाली तोहफे

परिजनों ने बताया कि शिव सिंह ट्रक चलाकर आढ़त पर माल लाते थे, वहीं उनकी मुलाकात जगत गांव के दो लोगों से हुई थी। शिव सिंह के बहनोई अर्जुन ने बताया कि उन दोनों लोगों ने घर आकर सूचना दी कि उनके साले की सड़क हादसे में मौत हो गई है, लेकिन शव के सिर पर धारदार हथियार के निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे उन्हें हत्या की आशंका है।

उन्होंने बताया कि दोनों लोग मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार के लोगों ने बताया कि शिव सिंह अपने पांच भाइयों में चौथे नंबर का था। उसकी मौत के बाद पत्नी और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मामले में थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह ने बताया कि युवक की सड़क हादसे में मौत हुई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Badaun News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |