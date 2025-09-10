मस्जिद के पास संदिग्ध पकड़ा, बयान में बार-बार बदलता रहा नाम, जमकर हंगामा

बदायूं में मस्जिद के पास संदिग्ध पकड़ा गया है। इसपर जमकर हंगामा हो गया। बिल्सी कोतवाली के मोहल्ला संख्या आठ का मामला है। नमाजियों ने संदिग्ध युवक को मौके पर दबोच लिया। बार-बार नाम और पता बदलकर बयान देता रहा।

यूपी के बदायूं में बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला संख्या आठ में मंगलवार की देर शाम उस समय हंगामा मच गया जब नमाज पढ़ रहे लोगों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। युवक की हरकतों से लोगों को शक हुआ तो भीड़ ने उसे चोर समझ लिया। लोगों ने उसे पड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। करीब एक घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसी दौरान लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार मोहल्ले के इसहाक नूरी ने बताया कि जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तभी एक युवक बार-बार आसपास घूमता नजर आया। आवाज देने पर वह थोड़ी देर के लिए दूर गया लेकिन बाद में वापस आकर मस्जिद के ग्राउंड में कूद गया। लोगों ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने कभी अपना नाम दीपक बताया और कभी खुद को अंबियापुर का रहने वाला कहा। बार-बार बदलती बातों से लोगों का शक और गहरा गया और वहां भारी भीड़ जमा हो गई।