ट्यूबवेल की कोठरी में चौकीदार की बेरहमी से हत्या, कमरे में मिला खून से लथपथ शव

Feb 24, 2026 10:22 am IST
यूपी के बदायूं में ट्यूबवेल की कोठरी में चौकीदार की नृशंस हत्या की गई। बिल्सी में कछला शाहबाद हाइवे किनारे एक खेत में बनी कोठरी में रक्तरंजित शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक सुरेंद्र सिंह खेत मालिक नरेश चंद माहेश्वरी के यहां पर 20-25 साल से चौकीदारी कर रहे थे।

यूपी के बदायूं में ट्यूबवेल की कोठरी में चौकीदार की नृशंस हत्या की गई। बिल्सी में कछला शाहबाद हाइवे किनारे एक खेत में बनी कोठरी में रक्तरंजित शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक सुरेंद्र सिंह खेत मालिक नरेश चंद माहेश्वरी के यहां पर 20-25 साल से चौकीदारी कर रहे थे। खेत मालिक गाय का दूध लेने के लिए खेत में बनी कोठरी पर पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। उन्हें अंदर खून से सना हुआ शव मिला। खेत मालिक की सूचना पर पहुंची बिल्सी पुलिस, सीओ के साथ फारेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी।

यूपी में बदायूं के कछला शाहबाद हाईवे किनारे एक खेत में बनी कोठरी के भीतर चौकीदार की नृशंस हत्या कर दी गई। सुबह के समय जब खेत मालिक नरेश चन्द्र माहेश्वरी अपने खेत पर पहुंचे, तो उसने कोठरी में चौकीदार का शव देखा। शव खून से सना हुआ था। खेत मालिक ने बिल्सी पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश कर रही है।

बिल्सी नगर के मोहल्ला नंबर दो निवासी नरेश कुमार पुत्र राम प्रकाश ने बताया रोजाना की तरह गाय का दूध लेने के लिए वह अपने खेत में बनी कोठरी पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था जब उन्होंने दराज में झांक कर देखा तो चौकीदार सुरेंद्र सिंह का शव खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। जानकारी मिलते ही कोतवाल मनोज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चौकीदार की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया।

मुजरिया थाना क्षेत्र के अलीगंज निवासी रामनिवास पुत्र राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके ताऊ सुरेंद्र सिंह पुत्र इंद्र सिंह बिल्सी मुजरिया मार्ग स्टेट नगर के निकट खेत में बनी कोठरी पर रहकर चौकीदारी की नौकरी करते थे। तकरीबन 20 से 25 साल से लगातार नौकरी कर रहे थे। मंगलवार सुबह उनकी मौत की सूचना मिली तो परिवार के सभी लोग मौके पर पहुंच गए। रामनिवास ने बताया उनके ताऊ सुरेंद्र सिंह का एक बेटा संतोष था जो लगभग 10 साल पहले खत्म हो गया। सुरेंद्र सिंह की दो बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है अकेले होने के कारण वह चौकीदारी की नौकरी कर अपना जीवन गुजार रहे थे। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया मामले में गहनता से जांच की जी रही है। शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

