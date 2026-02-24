ट्यूबवेल की कोठरी में चौकीदार की बेरहमी से हत्या, कमरे में मिला खून से लथपथ शव
यूपी के बदायूं में ट्यूबवेल की कोठरी में चौकीदार की नृशंस हत्या की गई। बिल्सी में कछला शाहबाद हाइवे किनारे एक खेत में बनी कोठरी में रक्तरंजित शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक सुरेंद्र सिंह खेत मालिक नरेश चंद माहेश्वरी के यहां पर 20-25 साल से चौकीदारी कर रहे थे।
बिल्सी नगर के मोहल्ला नंबर दो निवासी नरेश कुमार पुत्र राम प्रकाश ने बताया रोजाना की तरह गाय का दूध लेने के लिए वह अपने खेत में बनी कोठरी पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था जब उन्होंने दराज में झांक कर देखा तो चौकीदार सुरेंद्र सिंह का शव खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। जानकारी मिलते ही कोतवाल मनोज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चौकीदार की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया।
मुजरिया थाना क्षेत्र के अलीगंज निवासी रामनिवास पुत्र राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके ताऊ सुरेंद्र सिंह पुत्र इंद्र सिंह बिल्सी मुजरिया मार्ग स्टेट नगर के निकट खेत में बनी कोठरी पर रहकर चौकीदारी की नौकरी करते थे। तकरीबन 20 से 25 साल से लगातार नौकरी कर रहे थे। मंगलवार सुबह उनकी मौत की सूचना मिली तो परिवार के सभी लोग मौके पर पहुंच गए। रामनिवास ने बताया उनके ताऊ सुरेंद्र सिंह का एक बेटा संतोष था जो लगभग 10 साल पहले खत्म हो गया। सुरेंद्र सिंह की दो बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है अकेले होने के कारण वह चौकीदारी की नौकरी कर अपना जीवन गुजार रहे थे। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया मामले में गहनता से जांच की जी रही है। शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है।
