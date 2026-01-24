Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Badaun Road Accident Man died trapped outside car dragged three kilometer
कार में फंसकर सड़क पर तीन किलोमीटर घिसटा राजमिस्त्री का शव, CCTV से खुलेगा मौत का राज

कार में फंसकर सड़क पर तीन किलोमीटर घिसटा राजमिस्त्री का शव, CCTV से खुलेगा मौत का राज

संक्षेप:

यूपी के बदायूं में कादरचौक के ललुआ नगला से लौट रहे बाइक सवार राजमिस्त्री घलेंद्र (50) का शव कार में फंसकर तीन किलोमीटर तक सड़क पर घिसटता रहा। लालपुल तिराहे के पास पीछे आ रहे एक कार सवार ने चालक को कार के नीचे के शव के फंसने की जानकारी दी।

Jan 24, 2026 11:00 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, बदायूं
share Share
Follow Us on

यूपी के बदायूं में कादरचौक के ललुआ नगला से लौट रहे बाइक सवार राजमिस्त्री घलेंद्र (50) का शव कार में फंसकर तीन किलोमीटर तक सड़क पर घिसटता रहा। लालपुल तिराहे के पास पीछे आ रहे एक कार सवार ने चालक को कार के नीचे के शव के फंसने की जानकारी दी। मौके पर भीड़ जुट गई। राहगीरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। लालपुल तिराहे पर करीब 45 मिनट तक जाम लग रहा। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हादसा शुक्रवार रात सदर कोतवाली क्षेत्र के लालपुल के पास हुआ। शहर की कृषि विभाग कॉलोनी निवासी परवेंद्र प्रताप सिंह कादरचौक क्षेत्र के असरसी गांव में खाद-बीज की दुकान चलाते हैं। शुक्रवार शाम वह दुकान से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति का शव उनकी कार के नीचे फंसकर तीन किमी तक घिसटता लालपुल तक पहुंच गया। लालपुल पर पीछे चल रहे दूसरे कार सवार ने उन्हें शव के फंसा होने की जानकारी दी।

सूचना मिलने पर सदर कोतवाली पुलिस पहुंची। जांच के दौरान मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से पहचान बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग निवासी घलेंद्र के रूप में हुई। देर रात तक यह साफ नहीं हो सका कि राजमिस्त्री की मौत हादसे के बाद हुई या फिर कार में फंसकर घिसटने के दौरान।

ये भी पढ़ें:तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 40 लाख भेजो, मासूम की हत्या के बाद मांगते रहे फिरौती

साढ़ू के घर से लौटते समय हुआ हादसा

साढ़ू के घर से लौटते समय राजमिस्त्री का हादसा कहां हुआ और उसकी बाइक कहां गई। पुलिस इसकी जांच करती रही। कार में शव फंसने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि राजमिस्त्री घलेंद्र कार के नीचे किसी जगह से आया। कार चालक की माने तो उसे नौशेरा पंप के समीप ऐसा लगा कि कार में कुछ फंसा है। उनसे ध्यान नहीं दिया। इससे साफ है कि राजमिस्त्री कादरचौक मार्ग पर नौशेरा पंप के समीप ही हादसे का शिकार हुआ होगा। उसको कार ने टक्कर मारी या फिर काई वाहन टक्कर मारता हुआ निकल गया। उसकी बाइक सड़क किनारे खंती में जा गिरी हो और वह सड़क पर गिर गया हो ओर पीछे से आ रही कार में फंस गया हो।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

शव कितने किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा। चालक को इस दौरान शव फंसे होने की जानकारी नहीं थी। पुलिस इस बात की पुष्टि के लिए मौके पर जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है।

बारिश में नहीं गया ध्यान

शुक्रवार शाम बारिश के बीच कार में किसी व्यक्ति का शव फंस गया। चालक को यह ध्यान नहीं गया और कार आगे बढ़ती रही। शव कार में फंसा हुआ साढ़े तीन किलोमीटर तक सड़क पर घिसटता रहा। लालपुल के पास पीछे चल रहे वाहन चालक ने कार के नीचे फंसे शव की जानकारी दी। कार रुकने पर शव को बाहर निकाला गया। यह स्पष्ट नहीं है कि हादसे के बाद राजमिस्त्री घलेंद्र की मौत हो गई थी या फिर कार में फंसकर घिसटने पर उसकी मौत हुई।

परिजन पहुंचे अस्पताल

बिल्सी कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क किया। परिजनों ने पहचान की पुष्टि की और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंच गए। परिवार के सदस्यों ने बताया, घलेंद्र कादरचौक थाना क्षेत्र के ललुआनगला में रहने वाले अपने साढ़े के यहां गया था। वहां से बाइक से लौट रहा था तभी हादसा हुआ।

सदर कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक, संजय सिंह ने कहा कि कार में एक व्यक्ति का शव फंसकर घसीटने की जानकारी मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू की। उसकी जेब से एक आधार कार्ड भी मिला, जिसके आधार पर उसकी पहचान हो गई है। कार चालक को भी नहीं पता कि व्यक्ति उसकी कार में कहां और किस समय फंसा। फिलहाल कार कब्जे में लेकर कार चालक से पूछताछ की जा रही है। वहीं शव कहां से घसीटता हुआ आ रहा था, इस बात की जानकारी के लिए सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Badaun News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |