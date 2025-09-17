UP Badaun Rape Accused Eat Poison in DM Office said Police made fake Case pressure from minister डीएम कार्यालय में जहर खाने वाले रेप आरोपी की हालत गंभीर, आरोप- मंत्री के दबाव में पुलिस ने किया फर्जी केस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Srishti Kunj संवाददाता, बदायूंWed, 17 Sep 2025 11:35 AM
डीएम कार्यालय में जहर खाने वाले रेप आरोपी की हालत गंभीर, आरोप- मंत्री के दबाव में पुलिस ने किया फर्जी केस

यूपी में बदायूं के कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब एक किशोरी से रेप के आरोपी युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया और नीचे गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक का आरोप है कि यूपी सरकार के एक मंत्री के दबाव में पुलिस ने उसके खिलाफ रेप का फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। मजिस्ट्रेट ने अस्पताल पहुंचकर जहर खाने वाले युवक के बयान दर्ज किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले जीतेश गुप्ता का आरोप है कि 10 सितंबर 2025 को गांव के ही एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी से रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। जीतेश ने बताया कि यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी के दबाव में गांव के विजयपाल चौधरी की शह पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी शिकायत को लेकर वह डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट गया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाने पर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहर खाने वाले युवक ने बताया कि वह निर्दोष है और उसे फंसाने की साजिश की गई है।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जहर खाने वाले युवक को जिला अस्पताल में पुलिस के पहरे में रखा गया है। युवक का यह भी आरोप है कि उसके गांव का विजय चौधरी आए दिन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है। वहीं, पुलिस ने 10 सितंबर को केस दर्ज करने के साथ ही किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज करा आरोपी जीतेश की तलाश शुरू कर दी थी। जीतेश के भाई विपिन ने उघैती पुलिस पर उसने दबाव में रेप का केस दर्ज करने का आरोप लगाया है।

एसएसपी डॉ. ब्रजेश सिंह ने बताया कि रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में आरोपी की तलाश की जा रही थी। आरोपी ने कलेक्ट्रेट में जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलहाल आरोपी को निगरानी में रखा गया है। कैबिनेट मंत्री, चौ. लक्ष्मीनारायण ने कहा कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। न तो मैं बदायूं का प्रभारी हूं और ना ही मैं वहां के एसएसपी को जानता हूं। मैं तो बदायूं काफी समय से गया भी नहीं हूं। दोनों पक्षों में से मैं किसी को भी नहीं जानता हूं।

आत्महत्या प्रयास का जीतेश पर मुकदमा दर्ज

कलेक्ट्रेट परिसर में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले जीतेश के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह ने बताया कि जीतेश ने गंभीर कदम उठाकर न केवल कानून का उल्लंघन किया बल्कि सरकारी कार्यवाही को भी प्रभावित किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसके बयान तथा घटनास्थल के साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। एसएसपी का कहना है कि इस तरह की हरकतें समाज में गलत संदेश देती हैं। फिलहाल जीतेश का इलाज जारी है और उसकी हालत भी खतरे से बाहर है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी।

मुझे घसीटना राजनीतिक षड्यंत्र

विजयपाल चौधरी ने बताया कि मेरे मंत्री लक्ष्मीनारायण से 30 साल पुराने संबंध हैं। जितेश के पिता का पहले गांव में राशन कोटा था। उस वक्त उसने गांव के दलित पिता-पुत्री को राशन मांगने पर पीटा था। ऐसे में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और कोटा भी निरस्त हुआ था। उस समय भी उसने मुझ पर मंत्री से प्रेशर बनवाने का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत कराई थी। जांच में शिकायत फर्जी निकली और उन लोगों पर ही उल्टा केस दर्ज हुआ। मेरे बेटे समेत गांव के कुछ लोगों के खिलाफ कोर्ट में लूट का फर्जी केस इन लोगों ने डाल दिया है। उसकी भी जांच जारी है। रेप वाले प्रकरण में मैं खुद पीड़िता या उसके परिजनों को नहीं जानता, बावजूद इसके मुझ समेत मेरे परिवार पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं।

घटना को लेकर चर्चाएं बहुत

रेप के इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अधिकांश लोग घटना में संदिग्धता जता रहे हैं। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग इस तरह के मुकदमों की बाढ़ को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल हकीकत क्या है, यह पुलिस जांच, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान से तय होगा, जो बाद की बात है।

भाजपा पदों को लेकर उठी अंदरूनी खींचतान

कलेक्ट्रेट में जहरीला पदार्थ खाने वाले जीतेश का भाई अंकित गुप्ता भाजपा का बूथ अध्यक्ष बताया जा रहा है। वहीं, भाजपा मंडल अध्यक्ष ललितेश ठाकुर का कहना है कि अंकित पार्टी का वर्तमान में बूथ अध्यक्ष नहीं है वह 2024 में छिवऊ कलां से बूथ अध्यक्ष था। एक तरफ जीतेश का परिवार राजनीतिक दबाव का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर संगठन स्तर पर पदों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

रेप के आरोपी और उसके परिवार दर्ज हैं कई गंभीर मुकदमे

पॉक्सो एवं रेप के आरोपी जीतेश की तलाश पुलिस कई दिन से कर रही थी। मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली की कलेक्ट्रेट परिसर में विषाक्त पदार्थ खाकर आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास किया है। वहीं, डीएम को संबोधित शिकायती पत्र में आरोपी ने कई गंभीर लगा दिए। गांव में दोनों पक्षों के बीच कई साल से रंजिश चल रही है। आरोपी युवक उसके पिता और भाई पर गांव के ही विजयपाल की शिकायत पर 21 अक्तूबर 2024 को कैबिनेट मंत्री के मानहानि का मुकदमा दर्ज हो चुका है। बदायूं पुलिस आरोपी के पिता और दोनों बेटों को गुंडा एक्ट में भी निरुद्ध कर चुकी है।

एससी एसटी सहित एक दूसरे मुकदमे में नामजद हैं आरोपी पक्ष व परिवार

पॉक्सो व रेप की धाराओं में 10 सितंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें जीतेश का नाम शामिल था। मुकदमे के बाद सोमवार को पुलिस ने कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज कराए। इसके बाद जीतेश की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू किया गया। दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। आरोपी और उसके परिवार पर गुंडा एक्ट के अलावा मंत्री की मानहानि समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। एक एससी-एसटी का मुकदमा भी दर्ज है। विजयपाल की ओर से करीब डेढ़ साल पहले मंत्री की मानहानि का मुकदमा भी दर्ज है कराया गया था। जिसमें तीनों पिता-पुत्र समेत एक अन्य व्यक्ति आरोपी है। दोनों पक्षों के बीच फैसले के प्रयास गांव वालों ने किए थे। मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा होने के कारण बात नहीं बनी। राजनीतिक स्तर से भी प्रयास किए गए। हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकला।

किशोरी के वीडियो से उठे सवाल

मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने भाई-बहन के झगड़े और झूठा आरोप लगाने की वजह से विषाक्त पदार्थ खाने की बात कही थी। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो को विवेचना में शामिल किया जा सकता है, लेकिन पहली कार्रवाई किशोरी के बयान के आधार पर ही होगी।

बयानों में एक नाबालिग का भी जिक्र

किशोरी ने घटना में एक नाबालिग किशोर का भी नाम लिया है। उसकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि पुलिस ने अभी उसकी तलाश नहीं की है, लेकिन अन्य आरोपी फरार हैं।

