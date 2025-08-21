खेल-खेल में फिसलकर रामगंगा की बाढ़ में डूबीं दो सहेलियां, एक की मौत
रामगंगा की बाढ़ में दो सहेलियां डूब गईं। हादसे में एक की मौत हो गई। हादसा हजरतपुर क्षेत्र के गांव पिपला में हुआ। ग्रामीणों ने एक किशोरी को सकुशल निकाल लिया। मृतका के परिजनों ने पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया।
यूपी में बदायूं के हजरतपुर क्षेत्र के गांव पिपला के पास खेल-खेल में फिसलकर रामगंगा नदी की बाढ़ में डूबीं दो सहेलियों में से एक की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने एक किशोरी को बचा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव बरामद किया। मृतका के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। पिपला के रहने वाले हरि सिंह की सात वर्षीय पुत्री कीर्ति और अमर सिंह की कक्षा पांच में पढ़ने वाली 14 वर्षीय पुत्री अंजली सहेलियां थीं। परिजनों ने बताया कि रामगंगा का पानी गांव के किनारे तक पहुंच गया था।
बताया जा रहा है कि दोनों सहेलियां नदी किनारे खेल रही थीं तभी पैर फिसलने से दोनों पानी में गिर गईं। चीखपुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े और कीर्ति को सकुशल बाहर निकाल लिया लेकिन अंजली गहरे पानी में डूब गई थी। ग्रामीणों ने परिजनों के साथ मिलकर काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम व गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अंजली का शव बाहर निकाला गया।
अंजलि की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामले में थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि बाढ़ का पानी गांव के पास से आ गया था। जिसकी वजह से वहां गढ्ढों में भर गया। दोनों बच्चियां खेलते खेलते पानी गिर गईं। जिसमें एक को गांव के लोगों ने निकाल लिया। जबकि अंजलि की मौत को हो गई। उसका शव बरामद भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया।