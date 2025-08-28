रील बनाती थी पत्नी तो रोकने गुरुग्राम से बदायूं आया युवक, नहीं मानी तो पति ने की आत्महत्या

यूपी के बदायूं में एक युवक ने पत्नी से झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने आरोप लगाए हैं कि भाभी रील बनाती थी जिसे रोकने के लिए भाई गुरुग्राम से बदायूं आया था। भाभी नहीं मानी तो भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

यूपी के बदायूं में इस्लामनगर के युवक ने अपने ही घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फारेंसिक टीम ने घटना से संबधित तथ्य जुटाए हैं। बताया गया कि युवक गुरुग्राम से पत्नी को समझाने के लिए आया था। युवक के भाई ने कहा कि भाभी रील बनाती थी जिसे रोकने युवक बदायूं आया था लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी तो आत्महत्या कर ली।

मामला थाना व कस्बा इस्लामनगर के मोहल्ला काजी टोला का है। यहां के रहने वाले 35 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र जगदीश ने अपने ही घर में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परिजन दौड़े चले आए और शव देखते ही कोहराम मच गया। पड़ोसियों की भीड़ जुटने लगी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार के लोगों ने बताया कि मेहनत मजदूरी करने वाले सुनील कुमार की शादी 14 वर्ष पूर्व वजीरगंज थाना क्षेत्र के पुसगवां गांव की रहने वाली लक्ष्मी से हुआ था।

सुनील की मौत के बाद अब उनके तीन बच्चे दो बेटे और एक बेटी के पालन पोषण की चिंता परिवार के लोगों को सता रही है। वहीं पत्नी लक्ष्मी का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने सुनील के शव को पोस्टमार्टम को भेजकर पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।