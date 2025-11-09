मैं आत्महत्या कर रहा हूं और पुलिस को जरूर बुलाना, पत्नी के खिलाफ सुसाइड नोट लिख पति ने दी जान

संक्षेप: यूपी के बदायूं के दातागंज कोतवाली के बेहटा माधव गांव में पत्नी के खिलाफ सुसाइड नोट लिखकर अधिवक्ता ने फंदे से लटक कर जान दे दी। सुसाइड नोट में अधिवक्ता ने मौत के लिए पत्नी को दोषी ठहराया है। पत्नी बच्चे को लेकर दूसरे युवक के साथ चली गई थी।

यूपी के बदायूं के दातागंज कोतवाली के बेहटा माधव गांव में पत्नी के खिलाफ सुसाइड नोट लिखकर अधिवक्ता ने फंदे से लटक कर जान दे दी। सुसाइड नोट में अधिवक्ता ने मौत के लिए पत्नी को दोषी ठहराया है। पत्नी बच्चे को लेकर दूसरे युवक के साथ चली गई थी। अधिवक्ता पत्नी के जाने से आहत थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना दातागंज कोतवाली के बेहटा माधव गांव में हुई। अधिवक्ता दुर्विजय सिंह (40) ने शुक्रवार को घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक दिखाई नहीं देने पर परिवार के लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो वह फंदे से लटके हुए थे। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला।

सुसाइड नोट में अधिवक्ता ने अपनी मौत के लिए पत्नी रेशमा को दोषी बताया। सुसाइड नोट में दुर्विजय सिंह ने लिखा कि वह आत्महत्या कर रहा है, लेकिन पुलिस को जरूर बुलाया जाए ताकि उसकी पत्नी जेल जा सके। उन्होंने लिखा कि वह अपनी पत्नी की वजह से ही आत्महत्या कर रहा है।

दातागंज के प्रभारी निरीक्षक वेदपाल सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में सुसाइड नोट को भी शामिल किया गया है।

पत्नी-बेटे की जुदाई नहीं सह सका वकील बेटे को लेकर पत्नी के जाने के बाद अपमान व हो रही सामाजिक बदनामी से अवसाद में आए वकील दुर्विजय ने आत्मधाती कदम उठाया। भीतर ही भीतर घुट रहे वकील ने इसकी भनक घरवालों को भी नहीं लगने दी कि वह अवसाद में है। सात भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण वह अपने दिल की बात किसी ने नहीं कह सके। अधिवक्ता की पहली पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। चार साल पहले उसने दूसरे शादी की थी। 15 दिन पहले दूसरी पत्नी भी बेटे को लेकर चली गई।

बेहटा माधव गांव निवासी 40 साल के वकील दुर्विजय सिंह की 10 साल पहले शादी हुई थी। चार साल पहले पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई। उसके बाद वकील ने दूसरी शादी की। 15 दिन पहले दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद से ही वह अवसाद में आ गए।

महिला दूसरे गांव के जिस युवक के साथ गई, वह परचित है। परिजनों का कहना है कि युवक ने पत्नी व बेटे को वापस लाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। बिना बेटे के वह परेशान रहने लगा। सात भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण दुर्विजय सिंह सभी के चहेते थे। ऐसे में वह किसी भी अपनी परेशानी से परेशान नहीं करना चाहते थे। शुक्रवार रात कमरे में फंदे लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में पत्नी को जेल भेजने की मांग : अधिवक्ता दुर्विजय ने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी बताया। सुसाइड नोट में लिखा कि उसके मरने के बाद उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी होगी। इसे जेल भेजा जाये।