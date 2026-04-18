Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिजली ठीक करने खंभे पर चढ़े लाइनमैन की करंट से मौत, छह घंटे लटका रहा शव

Apr 18, 2026 01:22 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बदायूं
share

यूपी के बदायूं में जंपर जोड़ने के लिए एचटी लाइन के खंभे पर चढ़े प्राइवेट लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। लोगों ने बिजली निगम को फोन किया लेकिन आरोप है कि किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। इसके कारण बिजली आपूर्ति जारी रही और लाइनमैन का शव छह घंटे तक पोल पर लटका रहा।

बिजली ठीक करने खंभे पर चढ़े लाइनमैन की करंट से मौत, छह घंटे लटका रहा शव

यूपी के बदायूं में जंपर जोड़ने के लिए एचटी लाइन के खंभे पर चढ़े प्राइवेट लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। लोगों ने बिजली निगम को फोन किया लेकिन आरोप है कि किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। इसके कारण बिजली आपूर्ति जारी रही और लाइनमैन का शव छह घंटे तक पोल पर लटका रहा। बाद में पुलिस ने किसी तरह शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तहसीलदार ने परिजनों को पांच लाख की आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं, वहीं मामले में लापहवाही बरतने वाले जेई जितेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विद्युत उपकेंद्र के एसएसओ मोहित पाराशरी और संविदा कर्मी लाइनमैन ज्ञानेंद्र शाक्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये गये है।

हादसा वजीरगंज थाना क्षेत्र के धिमरपुरा गांव का है। यहां के रहने वाला अरविंद यादव शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे बिजली आपूर्ति ठीक करने के लिए हाईटेंशन लाइन के खंभे पर जंपर जोड़ने चढ़ा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सूचना मिलते ही सीओ बिसौली के प्रभारी संजीव कुमार, तहसीलदार और विद्युत निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। खंभे पर लटक रहे शव उतारने के लिए दो लोगों को पोल पर चढ़ाया गया। इनमें से एक को करंट लग गया, जबकि दूसरा बाल-बाल बच गया। इस वजह से शव करीब छह घंटे तक पोल पर ही लटका रहा। कड़ी मशक्कत के बाद शव को नीचे उतारा गया। परिवार ने गांव के एक लाइनमैन पर जबरन चढ़ाने और बिजलीघर कर्मचारियों पर फोन न उठाने का आरोप लगाया है।

ये भी पढ़ें:यूपी : अब 10 जून को जारी होगी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट ; बैठाए जाएंगे प्रशासक

शव उतारने चढ़े लाइनमैन को भी लगा करंट

अधिकारियों की मौजूदगी में शव को पोल से उतारने के लिए लाइनमैन भारत और मुनेश को ऊपर चढ़ाया गया, लेकिन हालात और बिगड़ गए। चढ़ाई के दौरान दोनों करंट की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। किसी तरह उन्हें नीचे उतारा गया, जिसमें मुनेश को ज्यादा करंट लगने से उसकी हालत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए ले जाना पड़ा। इस घटना के बाद बचाव कार्य और भी धीमा हो गया। कई घंटे तक कोशिशों के बावजूद शव नहीं उतर पाया, जिससे परिजनों की बेचैनी और पीड़ा लगातार बढ़ती रही। सीओ बिसौली, संजीव कुमार ने कहा कि करंट लगने से युवक की मौत हुई है। तकनीकी खामी के कारण शव उतारने में कुछ समय लगा। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:UP News: अपर्णा यादव ने सपा-कांग्रेस का झंडा जलाया, मेडिकल छात्रा ने किया सुसाइड

खंभे पर लाइनमैन का छह घंटे लटका रहा शव, जेई निलंबित

यूपी के बदायूं में हाईटेंशन लाइन का जंफर जोड़ने चढ़े युवक का शव छह घंटे तक खंभे पर झूलता रहा और नीचे खड़े परिजन मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहे।वजीरगंज थाना क्षेत्र के धिमरपुरा गांव निवासी अरविंद यादव के परिवार की शुक्रवार सुबह की शुरुआत रोजाना की तरह थी, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ उजड़ गया। अरविंद यादव जब बिजली लाइन ठीक करने पोल पर चढ़े, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह हादसे का शिकार हो जाएगा। करंट के झटके से युवक का सिर धड़ से अलग होने का दृश्य जिसने भी देखा वह कांप गया। खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। युवक का शव खंभे पर लटका रहा था और परिजन नीचे बिलख रहे थे। इस मंजर ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। गांव के लोग मदद को जुटे लेकिन करंट के डर के चलते सबकी हिम्मत जवाब दे गई। अधिकारियों के पहुंचने के बाद किसी तरह शव को नीचे उतारा गया। हादसे से एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया।

शटडाउन नहीं मिला

हादसे के बाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों का कहना है कि जिस लाइन से करंट दौड़ा, उसकी सप्लाई दिसौलीगंज बिजलीघर से हो रही थी। घटना के तुरंत बाद कई बार फोन किए गए, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। परिजनों के अनुसार यदि समय पर शटडाउन मिल जाता तो शायद हालात कुछ और होते। लगातार सप्लाई जारी रहने से न सिर्फ शव उतारने में दिक्कत आई, बल्कि बचाव कार्य भी लंबे समय तक प्रभावित रहा। इस लापरवाही को लेकर गांव के लोगों में गहरा आक्रोश है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है।

ये भी पढ़ें:एक से आठवीं तक के स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदला, DM का आदेश

चार माह में छह लोगों की जान करंट लगने से गई

इस वर्ष अब तक छह लोगों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जनवरी में बिसौली के सहावर निवासी 45 वर्षीय सत्यपाल, कादरचौक क्षेत्र के जिन्सी नगला गांव में जलधारा, मार्च में साझाग के अहरामई गौटिया निवासी पुरुषोत्तम, बिसौली में विष्णु मोहन, बिल्सी के सिद्धपुर चित्रसेन में गगन की करंट से मौत हो चुकी है।

बीते वर्ष 33 लोगों की करंट लगने से हुइ थी मौत

बीते साल 33 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। 2025 में अधिकांश हादसे लापरवाही, जर्जर तारों और असुरक्षित बिजली व्यवस्थाओं के चलते हुए। कहीं खेतों में छोड़े गए करंट ने जान ली, तो कहीं घरों के अंदर ही करंट मौत बनकर पहुंचा। कई मामलों में हाईटेंशन लाइनें बेहद नीचे झूलती मिलीं, जिससे लोग अनजाने में उनकी चपेट में आ गए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Badaun News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।