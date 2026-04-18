बिजली ठीक करने खंभे पर चढ़े लाइनमैन की करंट से मौत, छह घंटे लटका रहा शव

यूपी के बदायूं में जंपर जोड़ने के लिए एचटी लाइन के खंभे पर चढ़े प्राइवेट लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। लोगों ने बिजली निगम को फोन किया लेकिन आरोप है कि किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। इसके कारण बिजली आपूर्ति जारी रही और लाइनमैन का शव छह घंटे तक पोल पर लटका रहा।

यूपी के बदायूं में जंपर जोड़ने के लिए एचटी लाइन के खंभे पर चढ़े प्राइवेट लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। लोगों ने बिजली निगम को फोन किया लेकिन आरोप है कि किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। इसके कारण बिजली आपूर्ति जारी रही और लाइनमैन का शव छह घंटे तक पोल पर लटका रहा। बाद में पुलिस ने किसी तरह शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तहसीलदार ने परिजनों को पांच लाख की आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं, वहीं मामले में लापहवाही बरतने वाले जेई जितेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विद्युत उपकेंद्र के एसएसओ मोहित पाराशरी और संविदा कर्मी लाइनमैन ज्ञानेंद्र शाक्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये गये है।

हादसा वजीरगंज थाना क्षेत्र के धिमरपुरा गांव का है। यहां के रहने वाला अरविंद यादव शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे बिजली आपूर्ति ठीक करने के लिए हाईटेंशन लाइन के खंभे पर जंपर जोड़ने चढ़ा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सूचना मिलते ही सीओ बिसौली के प्रभारी संजीव कुमार, तहसीलदार और विद्युत निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। खंभे पर लटक रहे शव उतारने के लिए दो लोगों को पोल पर चढ़ाया गया। इनमें से एक को करंट लग गया, जबकि दूसरा बाल-बाल बच गया। इस वजह से शव करीब छह घंटे तक पोल पर ही लटका रहा। कड़ी मशक्कत के बाद शव को नीचे उतारा गया। परिवार ने गांव के एक लाइनमैन पर जबरन चढ़ाने और बिजलीघर कर्मचारियों पर फोन न उठाने का आरोप लगाया है।

शव उतारने चढ़े लाइनमैन को भी लगा करंट अधिकारियों की मौजूदगी में शव को पोल से उतारने के लिए लाइनमैन भारत और मुनेश को ऊपर चढ़ाया गया, लेकिन हालात और बिगड़ गए। चढ़ाई के दौरान दोनों करंट की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। किसी तरह उन्हें नीचे उतारा गया, जिसमें मुनेश को ज्यादा करंट लगने से उसकी हालत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए ले जाना पड़ा। इस घटना के बाद बचाव कार्य और भी धीमा हो गया। कई घंटे तक कोशिशों के बावजूद शव नहीं उतर पाया, जिससे परिजनों की बेचैनी और पीड़ा लगातार बढ़ती रही। सीओ बिसौली, संजीव कुमार ने कहा कि करंट लगने से युवक की मौत हुई है। तकनीकी खामी के कारण शव उतारने में कुछ समय लगा। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

खंभे पर लाइनमैन का छह घंटे लटका रहा शव, जेई निलंबित यूपी के बदायूं में हाईटेंशन लाइन का जंफर जोड़ने चढ़े युवक का शव छह घंटे तक खंभे पर झूलता रहा और नीचे खड़े परिजन मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहे।वजीरगंज थाना क्षेत्र के धिमरपुरा गांव निवासी अरविंद यादव के परिवार की शुक्रवार सुबह की शुरुआत रोजाना की तरह थी, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ उजड़ गया। अरविंद यादव जब बिजली लाइन ठीक करने पोल पर चढ़े, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वह हादसे का शिकार हो जाएगा। करंट के झटके से युवक का सिर धड़ से अलग होने का दृश्य जिसने भी देखा वह कांप गया। खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। युवक का शव खंभे पर लटका रहा था और परिजन नीचे बिलख रहे थे। इस मंजर ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। गांव के लोग मदद को जुटे लेकिन करंट के डर के चलते सबकी हिम्मत जवाब दे गई। अधिकारियों के पहुंचने के बाद किसी तरह शव को नीचे उतारा गया। हादसे से एक परिवार हमेशा के लिए टूट गया।

शटडाउन नहीं मिला हादसे के बाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों का कहना है कि जिस लाइन से करंट दौड़ा, उसकी सप्लाई दिसौलीगंज बिजलीघर से हो रही थी। घटना के तुरंत बाद कई बार फोन किए गए, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। परिजनों के अनुसार यदि समय पर शटडाउन मिल जाता तो शायद हालात कुछ और होते। लगातार सप्लाई जारी रहने से न सिर्फ शव उतारने में दिक्कत आई, बल्कि बचाव कार्य भी लंबे समय तक प्रभावित रहा। इस लापरवाही को लेकर गांव के लोगों में गहरा आक्रोश है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है।

चार माह में छह लोगों की जान करंट लगने से गई इस वर्ष अब तक छह लोगों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जनवरी में बिसौली के सहावर निवासी 45 वर्षीय सत्यपाल, कादरचौक क्षेत्र के जिन्सी नगला गांव में जलधारा, मार्च में साझाग के अहरामई गौटिया निवासी पुरुषोत्तम, बिसौली में विष्णु मोहन, बिल्सी के सिद्धपुर चित्रसेन में गगन की करंट से मौत हो चुकी है।