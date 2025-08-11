UP Badaun Khatu Shyam Temple Priest Hostage by 10 gang members Stolen Jewelry cash idols बदायूं में पुजारी को बंधक बनाकर खाटू श्याम मंदिर में चोरी, भगवान भी ले गये चोर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बदायूं में पुजारी को बंधक बनाकर खाटू श्याम मंदिर में चोरी, भगवान भी ले गये चोर

यूपी के बदायूं में पुजारी को बंधक बनाकर चोरी की गई। चोर भगवान की मूर्ति भी उठा ले गए। चोरी दातागंज कोतवाली के पापड़ गांव के बाहर बने खाटू श्याम मंदिर में हुई। चोरों ने मंदिर के कैमरे की डीबीआर निकाल सीसीटीवी को बंद किया।

Srishti Kunj बदायूं/दातागंज, हिन्दुस्तानी टीमMon, 11 Aug 2025 11:45 AM
यूपी के बदायूं में खाटू श्याम मंदिर में चोरों ने पुजारी को बंधक बनाकर चोरी की। दातागंज कोतवाली के पापड़ धाम मंदिर में बीती रात चोरी की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। करीब 9–10 लोगों के गिरोह ने मंदिर में घुसकर भगवान की मूर्ति, बाबा श्याम जी और श्री बांके बिहारी जी के सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और गुल्लक में रखी रकम चुरा ले गये। चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी कैमरों की डीबीआर निकाल ली, जिससे पूरी घटना रिकॉर्ड न हो सके।

जानकारी के अनुसार मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पापड़ गांव स्थित पापड़ स्थित खाटू श्याम धाम मंदिर का है। रविवार देर रात हथियारबंद चोर मंदिर परिसर में घुसे। उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग डिवाइस यानि डीबीआर निकाल दी। इसके बाद मंदिर के पुजारी को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया और उनके कान पर हथियार टिकाकर जान से मारने की धमकी दी। भयभीत पुजारी कुछ बोल भी न पाए, तब तक चोरों ने गर्भगृह में रखे सोने-चांदी के आभूषण, मंदिर के चढ़ावे की राशि और गुल्लक काटकर रखे गए पैसे निकाल लिए।

जाते जाते चोर भगवान की मूर्ति भी ले गये

आरोप है कि चोरों ने पूरी वारदात में महज कुछ ही मिनट लगाए और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ मंदिर में जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना से श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

