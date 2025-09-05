रिश्तेदार से पत्नी के थे अवैध संबंध, ससुराल जाकर युवक ने फांसी लगा की आत्महत्या

यूपी के बदायूं में पत्नी के अवैध संबंध से परेशान युवक ने अपनी ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद युवक के परिवार वालों ने ससुराल वालों और पत्नी पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।

मामला कादरचौक थाना क्षेत्र के भमुईया गांव का है। पुलिस को मामले में दी गई जानकारी के अनुसार यहां बिल्सी कोतवाली के अकौली के रहने वाले अबरार 34 वर्ष पुत्र नत्थू शाह ने अपनी ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर अबरार के परिजन भमुईया गांव पहुंचे तो अबरार की पत्नी व उसके मायके वालों पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया।

अबरार के भाई इकरार ने बताया कि उनका भाई दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। करीब 10 दिन पहले ससुराल पक्ष के किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल गया था। इस दौरान उसकी पत्नी वहीं रुक गई।