घायल युवक का इलाज करने को अस्पताल ने लिए पांच लाख, परिजनों को सौंपी लाश फिर करवाया पथराव

12 दिन पहले सिकंद्राबाद में सड़क हादसे में घायल हुए युवक का बदायूं के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। निजी अस्पताल में दिमाग में चोट होने की बात कहकर ऑपरेशन किया। दिमाग में कीड़े पड़ने के बाद युवक की मौत हो गई। अस्पताल में मौत होने के बाद भी परिजनों को सच्चाई नहीं बताई।

यूपी के बदायूं में इंदिरा चौक इलाके में एक अस्पताल में मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करने का मामला सामने आया है। सड़क हादसे में घायल युवक के सिर में गंभीर चोट बताकर उसको भर्ती किया गया। युवक के सिर का ऑपरेशन कर उसको सही करने का दावा भी किया गया। लेकिन अचानक अस्पताल से शव बाहर किया गया, तो परिजनों ने बवाल कर दिया। परिजनों का आरोप है, कि मरीज का सिर खुला है और कीड़े पड़ चुके थे। पहले ही उसकी मौत हो चुकी है।

इसके बाद शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा होने पर अस्पताल के पहली मंजिल से सड़क पर मौजूद अस्पताल कमियों ने मृतक के परिजनों व लोगों पर पथराव भी किया गया। देर रात पांच थानों की पुलिस, एसपी सिटी व सीओ सिटी भी पहुंचे। इसके बाद स्थिति को काबू में किया गया। देर रात तक पुलिस मामले को शांत करने में लगी रही। परिवार व डाक्टर से पुलिस अधिकारी बातचीत की।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव उपरैला निवासी राजवीर सिंह पुत्र शेर सिंह को 14 दिन पहले सिकंद्रराबाद में किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने उनको सिकंद्राबाद के अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उन्हें रेफर किया गया तो परिजन यहां ले आए। इसके बाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक के पास निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया।

डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिमाग में चोट है और दिमाग का ऑपरेशन करना होगा। परिजनों ने ऑपरेशन के नाम पर हामी भर दी। परिजनों का आरोप है कि डाक्टर ने तीन दिन के अंदर पांच लाख रुपये भी ले लिए गए। परिजन राजवीर से मिलने की बात कहते तो उनको वेंटिलेटर पर होने का हवाला देते हुए मिलने नहीं दिया जा रहा था। बुधवार रात नौ बजे निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने राजवीर को स्ट्रेचर से बाहर भेजा और कहा कि अब उनके वश की बात नहीं है इसलिए बाहर ले जाओ। राजवीर के साले ने देखा तो उनके सिर पर टांके भी नहीं थे, दिमाग में कीड़े साफ तौर पर दिख रहे थे। राजवीर की नब्ज भी नहीं चल रही थी। यह देखकर परिजनों ने गेट पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीड़ बढ़ी तो अस्पताल के कर्मचारी पहले लाठी-डंडे लेकर आए और बाद में पथराव शुरू कर दिया।

पहले भी मरीज, तीमारदारों पर लिखाया था मुकदमा इंदिरा चौक के पास मौजूद जिस अस्पताल में सड़क हादसे में घायल युवक को दिमागी ऑपरेशन के नाम पर पांच लाख रुपये लेने और उसकी मौत के बाद हुए हंगामे का यह पहला मामला नहीं है। चार दिन पहले भी यहां पर पथरी का ऑपरेशन कराने गए युवक और उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट के बाद यहां कई घंटों तक हंगामा हुआ था।