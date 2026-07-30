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घायल युवक का इलाज करने को अस्पताल ने लिए पांच लाख, परिजनों को सौंपी लाश फिर करवाया पथराव

By Srishti Kunj
संवाददाता, बदायूं
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12 दिन पहले सिकंद्राबाद में सड़क हादसे में घायल हुए युवक का बदायूं के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। निजी अस्पताल में दिमाग में चोट होने की बात कहकर ऑपरेशन किया। दिमाग में कीड़े पड़ने के बाद युवक की मौत हो गई। अस्पताल में मौत होने के बाद भी परिजनों को सच्चाई नहीं बताई।

Badaun Road Accident Death
सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। अस्पताल ने इलाज के नाम पर पांच लाख लिए। लाश बाहर निकली तो बवाल मच गया।

यूपी के बदायूं में इंदिरा चौक इलाके में एक अस्पताल में मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करने का मामला सामने आया है। सड़क हादसे में घायल युवक के सिर में गंभीर चोट बताकर उसको भर्ती किया गया। युवक के सिर का ऑपरेशन कर उसको सही करने का दावा भी किया गया। लेकिन अचानक अस्पताल से शव बाहर किया गया, तो परिजनों ने बवाल कर दिया। परिजनों का आरोप है, कि मरीज का सिर खुला है और कीड़े पड़ चुके थे। पहले ही उसकी मौत हो चुकी है।

इसके बाद शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा होने पर अस्पताल के पहली मंजिल से सड़क पर मौजूद अस्पताल कमियों ने मृतक के परिजनों व लोगों पर पथराव भी किया गया। देर रात पांच थानों की पुलिस, एसपी सिटी व सीओ सिटी भी पहुंचे। इसके बाद स्थिति को काबू में किया गया। देर रात तक पुलिस मामले को शांत करने में लगी रही। परिवार व डाक्टर से पुलिस अधिकारी बातचीत की।

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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव उपरैला निवासी राजवीर सिंह पुत्र शेर सिंह को 14 दिन पहले सिकंद्रराबाद में किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने उनको सिकंद्राबाद के अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उन्हें रेफर किया गया तो परिजन यहां ले आए। इसके बाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक के पास निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया।

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डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिमाग में चोट है और दिमाग का ऑपरेशन करना होगा। परिजनों ने ऑपरेशन के नाम पर हामी भर दी। परिजनों का आरोप है कि डाक्टर ने तीन दिन के अंदर पांच लाख रुपये भी ले लिए गए। परिजन राजवीर से मिलने की बात कहते तो उनको वेंटिलेटर पर होने का हवाला देते हुए मिलने नहीं दिया जा रहा था। बुधवार रात नौ बजे निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने राजवीर को स्ट्रेचर से बाहर भेजा और कहा कि अब उनके वश की बात नहीं है इसलिए बाहर ले जाओ। राजवीर के साले ने देखा तो उनके सिर पर टांके भी नहीं थे, दिमाग में कीड़े साफ तौर पर दिख रहे थे। राजवीर की नब्ज भी नहीं चल रही थी। यह देखकर परिजनों ने गेट पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीड़ बढ़ी तो अस्पताल के कर्मचारी पहले लाठी-डंडे लेकर आए और बाद में पथराव शुरू कर दिया।

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पहले भी मरीज, तीमारदारों पर लिखाया था मुकदमा

इंदिरा चौक के पास मौजूद जिस अस्पताल में सड़क हादसे में घायल युवक को दिमागी ऑपरेशन के नाम पर पांच लाख रुपये लेने और उसकी मौत के बाद हुए हंगामे का यह पहला मामला नहीं है। चार दिन पहले भी यहां पर पथरी का ऑपरेशन कराने गए युवक और उसके परिजनों के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट के बाद यहां कई घंटों तक हंगामा हुआ था।

पुलिस भी पहुंची थी और पीड़ितों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की थी। मगर, पुलिस ने यहां अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई न करके डॉक्टर की तहरीर पर पीड़ितों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को फिर से इस अस्पताल में फिर मौत हो गई।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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