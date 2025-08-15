बदायूं में डबल मर्डर, घर में सो रही मां-बेटी की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस

यूपी के बदायूं में सनसनीखेज डबल मर्डर की वारदात की सामने आई है। यहां घर में सो रही मां-बेटी की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर कर दी गई। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

यूपी के बदायूं में डबल मर्डर की खबर आ रही है। दातागंज क्षेत्र के बीरमपुर गांव में रात के समय घर में सो रही मां-बेटी की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे असली वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस का मानना है कि पिछले महीने में मृतका ने अपनी जमीन बेची थी, जिसको लेकर परिवार में मनमुटाव चल रहा था। सूचना पर पहुंचे एसएसपी ने घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना में मृतका का भतीजा (बहन का लड़का) के हाथ में भी चाकू लगा है। वहीं घायल भतीजे को पुलिस ने अस्पताल भेज दिया है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

गांव बीरमपुर में रहने वाली शांति देवी 75 वर्ष पत्नी स्व. वीरेंद्र सिंह अपनी 32 वर्षीय बेटी जयंती देवी के साथ गांव से बाहर बनवाए नए मकान में रहती थीं। मकान अभी निर्माणाधीन है। बीती रात घर में मां और बेटी दोनों सो रही थीं, इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने सोते उनकी चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी। सुबह के समय ग्रामीणों ने मां-बेटी का खून से लथपथ शव घर के भीतर पड़े देखे तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर दातागंज कोतवाली पुलिस सीओ मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद एसएसपी को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी डॉक्टर बृजेश सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलित कराये।