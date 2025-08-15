UP Badaun Double murder, mother and daughter brutally murdered by stabbing with a knife बदायूं में डबल मर्डर, घर में सो रही मां-बेटी की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के बदायूं में सनसनीखेज डबल मर्डर की वारदात की सामने आई है। यहां घर में सो रही मां-बेटी की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर कर दी गई। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 08:08 AM
यूपी के बदायूं में डबल मर्डर की खबर आ रही है। दातागंज क्षेत्र के बीरमपुर गांव में रात के समय घर में सो रही मां-बेटी की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे असली वजह अभी सामने नहीं आई है। पुलिस का मानना है कि पिछले महीने में मृतका ने अपनी जमीन बेची थी, जिसको लेकर परिवार में मनमुटाव चल रहा था। सूचना पर पहुंचे एसएसपी ने घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना में मृतका का भतीजा (बहन का लड़का) के हाथ में भी चाकू लगा है। वहीं घायल भतीजे को पुलिस ने अस्पताल भेज दिया है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

गांव बीरमपुर में रहने वाली शांति देवी 75 वर्ष पत्नी स्व. वीरेंद्र सिंह अपनी 32 वर्षीय बेटी जयंती देवी के साथ गांव से बाहर बनवाए नए मकान में रहती थीं। मकान अभी निर्माणाधीन है। बीती रात घर में मां और बेटी दोनों सो रही थीं, इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने सोते उनकी चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी। सुबह के समय ग्रामीणों ने मां-बेटी का खून से लथपथ शव घर के भीतर पड़े देखे तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर दातागंज कोतवाली पुलिस सीओ मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल के बाद एसएसपी को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी डॉक्टर बृजेश सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलित कराये।

इस हत्याकांड में चौंकाने वाली बात यह है कि घटना स्थल पर मृतका शांति देवी का भतीजा वीरेंद्र पुत्र गजेंद्र के हाथ में भी चाकू लगा है। उसे दातागंज सीएससी में भर्ती कराया गया है। पुलिस उससे जानकारी जुटा रही है। जिससे हत्या की असल बजह और हत्यारों के बारे में जानकारी मिल सके।

