स्वास्थ्य अधिकारी की कार से कुत्ते को बांधकर घसीटा, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

यूपी के बदायूं में सिविल लाइंस कोतवाली के कुलचौरा गांव के समीप पशु क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग लिखी तेज रफ्तार कार के पीछे कुत्ते को रस्सी से बंधाकर निर्दयतापूर्वक घसीटा जा रहा है।

यूपी के बदायूं में सिविल लाइंस कोतवाली के कुलचौरा गांव के समीप पशु क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग लिखी तेज रफ्तार कार के पीछे कुत्ते को रस्सी से बंधाकर निर्दयतापूर्वक घसीटा जा रहा है। वीडियो देख आशंका जताई जा रही है कि बेजुबान की मौत हो गई है, जिसके बाद उसको गाड़ी के पीछे बांधकर फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि, हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने सनसनी फैला दी है। वीडियो में दिख रही गाड़ी जिला क्षय रोग विभाग में किराये पर चलने की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। इस क्रूरता को देख हर कोई दंग है कि आखिर बेजुबान को ऐसी सजा क्यों दी गई। इस गंभीर मामले पर जिला क्षयरोग अधिकारी डॉ. विनेश कुमार ने स्वीकार किया कि वीडियो में दिख रही गाड़ी उनके विभाग में किराये पर लगी की है। उनके अनुसार गाड़ी उनके पास सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक ही रहती है, जिसके बाद वह वापस चली जाती है।

कार चलाने वाले चालक ने भी घटना से इंकार किया। बताया जाता है कि एक अन्य चालक कार अपने गांव ले गया था। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने कुत्ता को बांधकर घसीटा। इस मामले में पुलिस का कहना है कि कार किसकी है और चालक कौन है, तलाश की जा रही है। संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सीएमएस आफिस के बाहर अदा की नमाज बदायूं जिला अस्पताल में सीएमएस कार्यालय के बाहर एक व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने सरकारी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति अस्पताल का कर्मचारी नहीं, बल्कि एक तीमारदार बताया जा रहा है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

यह मामला मंगलवार दोपहर करीब सवा दो बजे का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स सीएमएस कार्यालय के ठीक सामने गलियारे में नमाज अदा कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय वहां लोगों की आवाजाही लगातार बनी हुई थी, फिर भी किसी सुरक्षाकर्मी या जिम्मेदार अधिकारी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की।