बदायूं में जमकर चले लाठी डंडे, खूनी संघर्ष में 5 लहूलुहान, तनाव का माहौल

यूपी के बदायूं में दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। खूनी संघर्ष में पांच लोग लहूलुहान हो गए। घायलों में दो लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। वहीं घटना के बाद इलाके तनाव और दहशत का माहौल है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान Fri, 3 Oct 2025 08:24 AM
बदायूं में जमकर चले लाठी डंडे, खूनी संघर्ष में 5 लहूलुहान, तनाव का माहौल

यूपी के बदायूं में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। चार दिन पहले हुई कहासुनी के बाद दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद नाराज चल रहे दूसरे पक्ष के लोगों ने गुरुवार रात पहले पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पांच लोग घायल हो गए। घायलों में दो लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। खून से लथपथ घायलों को ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस समय पर सक्रिय होती तो हालात इतने ज्यादा नहीं बिगड़ते। पुलिस ने हमलावर पक्ष के पांच लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल है।

मामला फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के खेड़ादास गांव का है। गांव के रहने वाले पंकज ठाकुर और श्रीपाल की बिजली के सामान की आमने-सामने दुकान है। दोनों के बीच ग्राहकी को लेकर 26 सितंबर को पहले विवाद हुआ था। श्रीपाल पक्ष के चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गुरुवार को मुकदमे की खुन्नस में श्रीपाल पक्ष के लोगों ने खेत से गांव की ओर लौट रहे जगतपाल, शिवम, प्रदीप, हरिराज और सुमित ठाकुर को घेरकर लाठियों-डंडों से हमला कर दिया। हमले में पांचों गंभीर रूप से घायल हो गए।

सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घायल पक्ष के लोग फैजगंज बेहटा थाने पर इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे।मामले की गंभीरता देख सीओ बिसौली सुनील कुमार सिंह भी गांव पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

उन्होंने बताया कि मारपीट करने वाले पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

