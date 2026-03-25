3 महीने से शहर में गदर काटे हो... महंत रामचंद्र गिरी की भगवा गाड़ी से हटवाए फोक लाइट और हूटर
यूपी के आजमगढ़ में एसपी ने एक महंत की गाड़ी से फोक लाइट और हूटर उतरवा दिए। चेकिंग के दौरान गाड़ी में अवैध रूप से लगे हूटर को हटवाया गया। एसपी के भड़कने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं 3 महीने से गदर काटे हो।
यूपी के आजमगढ़ में एसपी ने एक महंत की गाड़ी से फोक लाइट और हूटर उतरवा दिए। चेकिंग के दौरान गाड़ी में अवैध रूप से लगे हूटर को हटवाया गया। एसपी के भड़कने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं 3 महीने से गदर काटे हो। यूपी पुलिस के भगवा गाड़ी पर इस एक्शन की वीडियो वायरल हो गई। ट्रैफिक एसपी ने महंत की जमकर फटकार भी लगाई। हालांकि आपका अखबार हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार आजमगढ़ में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने महंत रामचंद्र गिरी को फटकार लगाई। इस की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि एसपी महंत को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि 3 महीने से शहर भर में गाड़ी घूम रही है। पूरे शहर में गदर काटे हुए हो। इसके बाद भड़के एसपी ने अन्य पुलिस अधिकारियों को गुस्से में गाड़ी पर लगी लाइट तोड़ने को कहा। उन्होंने गुस्से में कहा कि सारी लाइट तोड़ो। इस पर महंत उनसे कहते नजर आ रहे हैं कि तुड़वा रहा हूं। एसपी ने अपने सामने खड़े होकर गाड़ी से लाइट हटवाई।
बता दें कि महंत रामचंद्र गिरी की गाड़ी पूरी तरह भगवा रंग में रंगी थी और उस पर कई मॉडिफाइड आइटम्स लगे थे। बोनट पर शिवलिंग जैसी वस्तु भी रखी थी। पुलिस ने नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। साथ ही महंत रामचन्द्र की भगवा गाड़ी से फोक लाइट और हूटर हटवाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक विवेक त्रिपाठी के महंत रामचन्द्र की भगवा रंग की गाड़ी से फोक लाइट और हूटर हटवाने पर तारीफ की।। पुलिस ने बताया कि गाड़ी तीन महीने से शहर में देखी जा रही थी। लोगों का कहना है कि नियमों का पालन न करने वालों पर इसी तरह के एक्शन होने चाहि।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें