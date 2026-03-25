3 महीने से शहर में गदर काटे हो... महंत रामचंद्र गिरी की भगवा गाड़ी से हटवाए फोक लाइट और हूटर

यूपी के आजमगढ़ में एसपी ने एक महंत की गाड़ी से फोक लाइट और हूटर उतरवा दिए। चेकिंग के दौरान गाड़ी में अवैध रूप से लगे हूटर को हटवाया गया। एसपी के भड़कने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं 3 महीने से गदर काटे हो।

यूपी के आजमगढ़ में एसपी ने एक महंत की गाड़ी से फोक लाइट और हूटर उतरवा दिए। चेकिंग के दौरान गाड़ी में अवैध रूप से लगे हूटर को हटवाया गया। एसपी के भड़कने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं 3 महीने से गदर काटे हो। यूपी पुलिस के भगवा गाड़ी पर इस एक्शन की वीडियो वायरल हो गई। ट्रैफिक एसपी ने महंत की जमकर फटकार भी लगाई। हालांकि आपका अखबार हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार आजमगढ़ में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने महंत रामचंद्र गिरी को फटकार लगाई। इस की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि एसपी महंत को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि 3 महीने से शहर भर में गाड़ी घूम रही है। पूरे शहर में गदर काटे हुए हो। इसके बाद भड़के एसपी ने अन्य पुलिस अधिकारियों को गुस्से में गाड़ी पर लगी लाइट तोड़ने को कहा। उन्होंने गुस्से में कहा कि सारी लाइट तोड़ो। इस पर महंत उनसे कहते नजर आ रहे हैं कि तुड़वा रहा हूं। एसपी ने अपने सामने खड़े होकर गाड़ी से लाइट हटवाई।