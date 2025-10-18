आजमगढ़ में पशु तस्करों को हाफ एनकाउंटर कर किया गिरफ्तार, सोनभद्र से भी पकड़े तीन

संक्षेप: आजमगढ़ में फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव के समीप गुरुवार की आधी रात को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक पशु तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक अन्य पशु तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

पकड़े गए पशु तस्करों के पास से पुलिस ने बाइक, तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद हुए हैं। गिरफ्तार दोनों पशु तस्कर फूलपुर क्षेत्र के लोनियाडीह पुलिया के समीप प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के लोनियाडीह गांव स्थित पुलिया के नीचे से गुरुवार की सुबह तीन प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष के साथ पुलिस ने एक लावारिस बाइक बरामद की थी। इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी।

फूलपुर कोतवाल सच्चिदानंद को मुखबिर से सूचना मिली कि गुरुवार की आधी रात एक बाइक पर सवार होकर तीन पशु तस्कर दुर्वासा से नहर के रास्ते होकर ग्राम टेऊंगा की ओर आ रहे हैं। इस पर फूलपुर कोतवाल ने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ सदरपुर बरौली गांव स्थित पशुशाला के पास घेराबंदी की। बाइक से तीन पशु तस्करों को आते देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख पशु तस्कर फायर कर भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक पशु तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अपनी अभिरक्षा में ले लिया। जबकि दो अन्य पशु तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फरार हुए दूसरे पशु तस्कर को पुलिस ने शुक्रवार की भोर में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

वहीं, तीसरे फरार पशु तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एएसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पुलिस की गोली से घायल पशु तस्कर इसराक उर्फ काले खां पुत्र इसरार निवासी ग्राम नेवादा थाना फूलपुर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़ा गया दूसरा पशु तस्कर रियाज अहमद उर्फ रियाजुद्दीन उर्फ राजू पुत्र हाजी हसन ग्राम मुड़ियार थाना फूलपुर का निवासी है। उसके पास से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा, कारतूस और कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। एएसपी ग्रामीण ने बताया कि घायल बदमाश काले खां के खिलाफ नौ और रियाज के खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं।

पैर में गोली लगने से तस्कर घायल, तमंचा बरामद यूपी के आजमगढ़ में गंभीरपुर के विषहम मोड़ के समीप गुरुवार की आधी रात को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दाहिने पैर में गोली लगने से एक पशु तस्कर घायल हो गया। गंभीरपुर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार को गुरुवार की रात डेढ़ बजे सूचना मिली कि एक अपराधी तमंचा के साथ विषहम तिराहे के पास खड़ा है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर ली। यह देख बदमाश पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास करने लगा। जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया।

तलाशी लेने परउसके पास से 19470 रुपये, बगैर नंबर प्लेट की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया बदमाश सोनू उर्फ पिंटू उर्फ मेराज पुत्र जान मुहम्मद ग्राम बघरवारा मटियारी थाना सरपतहा जनपद जौनपुर का निवासी है। एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि बदमाश पशु तस्कर है। वह मऊ और आजमगढ़ में दर्ज मुकदमे में पूर्व में जेल भी जा चुका है।

तीन गो तस्कर धराए, छह मवेशी बरामद सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र के दीपा पहाड़ी दरमा गांव के पास से पुलिस ने शुक्रवार की भोर में पिकअप के साथ तीन गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार वध के लिए जा रहे छह मवेशियों को बरामद करते हुए गौशाला में भेज दिया गया।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में गौ-तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई रायपुर पुलिस ने भोर में करीब चार बजे दीपा पहाड़ी गांव दरमा के रास्ते अधौरा (बिहार) की ओर जा रही एक बोलेरो पिकअप को रोककर चेकिंग किया। वाहन में छह गोवंश को वध के लिए अवैध रूप से बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए तीन अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छह मवेशी (बछड़े) बरामद किए गए।