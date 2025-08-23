24 घंटे में यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन, गड़ासे से काट मां की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार

यूपी में आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के अचलीपुर गांव में गुरुवार को मां की हत्या कर फरार बेटे प्रणव कुमार पांडेय शुक्रवार सुबह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने 24 घंटे में ही बड़ा एक्शन लेते ह उसे अतरौलिया स्थित अस्पताल के पास गिरफ्तार किया।

यूपी में आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के अचलीपुर गांव में गुरुवार को मां की हत्या कर फरार बेटे प्रणव कुमार पांडेय शुक्रवार सुबह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने 24 घंटे में ही बड़ा एक्शन लेते ह उसे अतरौलिया स्थित अस्पताल के पास गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त गड़ासा बरामद कर लिया गया। मकान बंटवारे के विवाद में प्रणव ने गड़ासे वार कर अपनी मां विजयाकांति देवी की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया। मृतका के छोटे बेटे प्रवीण कुमार पांडेय ने हत्यारोपी भाई के खिलाफ अतरौलिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया। घटनाक्रम को लेकर लोगों में चर्चा है।

संपत्ति विवाद में बेटे ने मां को गड़ासे से काट डाला बता दें कि अचलीपुर गांव में गुरुवार सुबह संपत्ति विवाद में बेटे ने गड़ासे से गला काटकर मां की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था। मृतका के छोटे बेटे की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। अतरौलिया क्षेत्र में अचलीपुर गांव निवासिनी 55 वर्षीया विजयकांति पांडेय नंदना बाजार में मकान है। उनका बड़ा बेटा प्रणव कुमार पांडेय उसे अपने नाम कराने के लिए उनके ऊपर दबाव बना रहा था। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। वह इसे दोनों बेटों में बांटना चाहती थीं। इस मुद्दे पर बड़े बेटे का मां के साथ करीब तीन महीने से विवाद चल रहा था। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। परिजनों की मानें तो उसने उनके साथ कई बार मारपीट की थी।