पहले शराब पार्टी फिर हुआ झगड़ा, मारपीट के बाद अधेड़ को कुएं में फेंका, गई जान

पहले शराब पार्टी फिर हुआ झगड़ा, मारपीट के बाद अधेड़ को कुएं में फेंका, गई जान
यूपी के आजमगढ़ में बरदह थाना क्षेत्र के शेख पठानपुर गांव में पंचायत भवन के पास मंगलवार की रात शराब पीने के बाद हुए विवाद के दौरान साथियों ने अधेड़ को कुएं में फेंक दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रात 12 बजे कुएं से शव बाहर निकाला। मृतक के बेटे ने तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है।
बरदह थाना क्षेत्र के गोसाईंपुर (हजारे महलपुर) गांव निवासी 50 वर्षीय सुभाष सरोज मंगलवार की शाम घर से निकले थे। उन्होंने शेखपुर पठानपुर गांव निवासी राहुल गौतम को कुछ रुपये दिए थे। रुपये के तगादा के लिए वे राहुल के पास गए थे। घर से करीब आधा किलोमीटर दूर शेख पठानपुर गांव के पंचायत भवन के पास उनकी राहुल और उसके दो साथियों से मुलाकात हुई।
स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी ने शराब पी। इसके बाद उनमें रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान राहुल और उसके साथियों ने सुभाष सरोज को मारापीटा और उसके बाद कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद से सभी फरार हैं। पास की किसी महिला ने फोनकर सुभाष के भाई को घटना की जानकारी दी। खबर पाकर परिजन और गांव के लोग पहुंचे। घटनास्थल के पास में एक आरोपी की बाइक खड़ी मिली। कुआं गहरा होने से कोई नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बाद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इस पर फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस मौके पर पहुंची।
फायर ब्रिगेड की टीम ने रात करीब 12 बजे कुएं से शव निकाला। सुभाष के तीन बेटे और एक बेटी है। घटना के बाद से पत्नी शकुंतला सहित परिवार के लोग रो-रो कर बेहाल हैं। बेटे सोनू ने आरोपियों के विरुद्ध तहरीर दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी।