Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Azamgarh Firm Operator Absconding in Codeine Cough Syrup Sold on License for Medicines
नशीले दवा की बिक्री केस में खुलासा, लाइसेंस लेकर बेचा केवल कफ सिरप, संचालक फरार

नशीले दवा की बिक्री केस में खुलासा, लाइसेंस लेकर बेचा केवल कफ सिरप, संचालक फरार

संक्षेप:

कोडिनयुक्त कफ सिरप की खरीद-बिक्री के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के आजमगढ़ में जेठारी निवासी बिपेंद्र सिंह ने थोक दवाओं की बिक्री का लाइसेंस लेने के बाद सिर्फ कोडिनयुक्त कफ सिरप की ही खरीद-बिक्री की।

Dec 06, 2025 09:53 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आजमगढ़
share Share
Follow Us on

कोडिनयुक्त कफ सिरप की खरीद-बिक्री के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के आजमगढ़ में जेठारी निवासी बिपेंद्र सिंह ने थोक दवाओं की बिक्री का लाइसेंस लेने के बाद सिर्फ कोडिनयुक्त कफ सिरप की ही खरीद-बिक्री की। उसने फर्म के नाम पर बनगांव मार्टीनगंज में मनोज पांडेय का मकान किराये पर लिया और सिर्फ एएस फार्मा का बोर्ड लगाकर छोड़ दिया। उधर, पुलिस के साथ ही एसटीएफ ने इस मामले में नरवे निवासी विकास सिंह की तलाश में क्षेत्र में डेरा डाल दिया है। वह घर छोड़कर भूमिगत हो गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिपेंद्र की भी तलाश की जा रही है। गुरुवार की रात दीदारगंज पुलिस जेठारी गांव में बिपेंद्र के घर पहुंची तो ताला बंद था। परिवार के लोग घर छोड़कर फरार हैं। आजमगढ़ से बिपेंद्र ने सिर्फ दो फर्मों से सिरप की खरीद की थी। विपेंद्र सिंह पर प्रयागराज, मऊ, जौनपुर और आज़मगढ़ जिलों में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। वह दीदारगंज थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। उसका नाम मार्टीनगंज पुलिस चौकी पर अंकित सूची में भी दर्ज है।

ये भी पढ़ें:कफ सिरप मामले में 128 फर्मों पर FIR, सीएम योगी की सख्ती पर ताबड़तोड़ ऐक्शन

बिपेंद्र ने आजमगढ़ की दो, बस्ती की तीन और जौनपुर की एक फर्म से कोडीनयुक्त सिरप की तीन लाख, 28 हजार शीशियां खरीदी थीं। ड्रग विभाग की टीम 28 नवंबर को जांच करने पहुंची तो उसकी फर्म फर्म बंद मिली। पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि सालभर पहले ही उसने फर्म बंद कर थी।

गाजीपुर और भदोही के फर्म संचालक भी गायब

गाजीपुर और भदोही की दो बोगस (फर्जी) फर्मों ने भी शहर के रैदोपुर स्थित दो प्रतिष्ठानों से सिरप खरीदे थे। उनके संचालकों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। दोनों जिलों के ड्रग विभाग के अफसर उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है। दोनों फर्मों की तरफ से खरीद-बिकी का रिकार्ड नहीं दिया जा रहा है। इधर, कोडिनयुक्त कफ सिरप बेचने वाली शहर की दो एजेंसियों की लगातार छानबीन की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Azamgarh News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |