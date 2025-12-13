रोडवेज पर पकड़ी फर्जी महिला पुलिस, बोली- बस और ट्रेन में वर्दी पहन बिना टिकट करती है सफर

संक्षेप: यूपी में आजमगढ़ नगर कोतवाली की पुलिस ने रोडवेज के पास पुलिस की वर्दी में धोखाधड़ी करते समय एक महिला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने अपना नाम नीतू चौहान बताया। उसने स्वीकार किया कि वह पुलिसकर्मी बनकर बसों और ट्रेनों में बिना टिकट के सफर करती है।

यूपी में आजमगढ़ नगर कोतवाली की पुलिस ने रोडवेज के पास पुलिस की वर्दी में धोखाधड़ी करते समय एक महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रोडवेज चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर सौरभ त्रिपाठी और महिला थाना प्रभारी आजमगढ़ सब-इंस्पेक्टर प्रज्ञा सिंह, कांस्टेबल शुभी के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा ड्यूटी पर रोडवेज के पास तैनात थे। अपनी ड्यूटी के दौरान उन्हें पुलिस की वर्दी में रोडवेज के पास एक संदिग्ध महिला घूमती दिखी। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह भ्रामक जवाब देने लगी।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के पूछने पर फर्जी महिला पुलिसकर्मी ने अपनी पोस्टिंग के बारे में पुलिस को गलत और भ्रामक जानकारी दी। इसपर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने पर बाद में उससे दोबारा पूछताछ की गई। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में उसने अपना नाम नीतू चौहान बताया, जो बककटा बुजुर्ग थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर जिले की निवासी है। उसने पुलिस को दिए बयान में यह भी स्वीकार किया कि वह पुलिसकर्मी बनकर बसों और ट्रेनों में बिना टिकट के सफर करती है।