रोडवेज पर पकड़ी फर्जी महिला पुलिस, बोली- बस और ट्रेन में वर्दी पहन बिना टिकट करती है सफर
यूपी में आजमगढ़ नगर कोतवाली की पुलिस ने रोडवेज के पास पुलिस की वर्दी में धोखाधड़ी करते समय एक महिला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने अपना नाम नीतू चौहान बताया। उसने स्वीकार किया कि वह पुलिसकर्मी बनकर बसों और ट्रेनों में बिना टिकट के सफर करती है।
यूपी में आजमगढ़ नगर कोतवाली की पुलिस ने रोडवेज के पास पुलिस की वर्दी में धोखाधड़ी करते समय एक महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रोडवेज चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर सौरभ त्रिपाठी और महिला थाना प्रभारी आजमगढ़ सब-इंस्पेक्टर प्रज्ञा सिंह, कांस्टेबल शुभी के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा ड्यूटी पर रोडवेज के पास तैनात थे। अपनी ड्यूटी के दौरान उन्हें पुलिस की वर्दी में रोडवेज के पास एक संदिग्ध महिला घूमती दिखी। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वह भ्रामक जवाब देने लगी।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के पूछने पर फर्जी महिला पुलिसकर्मी ने अपनी पोस्टिंग के बारे में पुलिस को गलत और भ्रामक जानकारी दी। इसपर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने पर बाद में उससे दोबारा पूछताछ की गई। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में उसने अपना नाम नीतू चौहान बताया, जो बककटा बुजुर्ग थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर जिले की निवासी है। उसने पुलिस को दिए बयान में यह भी स्वीकार किया कि वह पुलिसकर्मी बनकर बसों और ट्रेनों में बिना टिकट के सफर करती है।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके पास से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, एक बेल्ट, एक मोनोग्राम, एक पुलिस टोपी, जूते और 230 रुपये से भरा एक पर्स आदि सामान बरामद हुआ है। महिला पर धारा 205 (धोखाधड़ी से सरकारी वर्दी पहनना या सरकारी कर्मचारी की पहचान के तौर पर कोई टोकन रखना), 318 (4) (धोखाधड़ी) और 204 बीएनएस (सरकारी कर्मचारी होने का ढोंग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।