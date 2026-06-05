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यूपी की आयुष महानिदेशक चैत्रा वी बोलीं- विभाग के सारे ट्रांसफर नियम विरुद्ध, क्या बोले-मंत्री दयालु?

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में आयुष विभाग की महानिदेशक आईएएस चैत्रा वी. ने विभाग में हुए तबादलों को नियम विरुद्ध बताया  है। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तबादले निरस्त करने की मांग की है। इस मामले मंत्री दयालु ने भी अपनी बात रखी है।

यूपी की आयुष महानिदेशक चैत्रा वी बोलीं- विभाग के सारे ट्रांसफर नियम विरुद्ध, क्या बोले-मंत्री दयालु?

AYUSH Department transfer : उत्तर प्रदेश में आयुष विभाग में तबादलों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। महानिदेशक चैत्रा वी. ने आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में हुए तबादलों को नियम विरुद्ध करार दिया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र की कॉपी विभागीय प्रमुख सचिव के साथ ही अपर मुख्य सचिव व सचिव मुख्यमंत्री, नियुक्ति सचिव को भी भेजी गई है। इसमें कहा है कि उनके प्रशासनिक अधिकारों को दरकिनार करके तबादले किए गए हैं। सभी तबादलों को निरस्त करने की मांग की है।

दयालु बोले- डीजी ने क्यों पत्र लिखा, यह तो वही बेहतर बता सकती

उधर, आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि डीजी ने क्यों पत्र लिखा, यह तो वही बेहतर बता सकती हैं। जहां तक उनकी बिना जानकारी के तबादलों का सवाल है तो मैंने तीनों निदेशकों (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी) को डीजी से बात करने को कहा था।

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आयुर्वेद में एमओसीएच के तबादलों को लेकर विभागीय चिकित्सकों ने सवाल उठाए थे

दरअसल आयुष विभाग के तीनों निदेशालयों में ट्रांसफर सीजन में 31 मई को तबादला सूची जारी की गई थी। आयुर्वेद में एमओसीएच के तबादलों को लेकर विभागीय चिकित्सकों ने सवाल उठाए थे। आरोप लगाया था कि विभिन्न जिलों में 17-18 साल वालों को छोड़कर उनसे बहुत कम ठहराव वाले चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया। कपल पोस्टिंग मांगने वाली चिकित्सक की भी नहीं सुनी गई। वहीं बच्चों की गंभीर बीमारी जैसे आवेदन भी दरकिनार हुए।

डीजी बोलीं, शासनादेश का उल्लंघन

उधर, आयुष महानिदेशक चैत्रा वी. ने मुख्य सचिव को लेकर लिखे पत्र में विभाग की पूरी तबादला प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2024 के शासनादेश के अनुसार सचिव स्तर का आईएएस अधिकारी आयुष महानिदेशक और आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी का प्रशासनिक मुखिया बनाया गया है। ऐसे में तीनों निदेशालयों द्वारा किए गए समूह ख, ग और घ के तबादलों में उनका अनुमोदन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा है कि नियम-विरुद्ध तरीके से किए गए इन सभी अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों को निरस्त किया जाए। डीजी के इस कड़े पत्र से विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारी इस पर बात करने से बचते नजर आए।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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