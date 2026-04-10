पति की हत्या करके पत्नी ने ट्रेन से कटकर दी जान, घर में बंद 22 दिन के नवजात की भी मौत
यूपी के अयोध्या में रौनाही की एक महिला ने अपने पति की हथौड़े से वारकर हत्या कर दी। आवेश में आकर रेलवे पटरी पर लेट कर खुद की भी जान दे दी। इस बीच घर में बंद नवजात की भी मौत हो गई। घटना की वजह पति - पत्नी दोनों के बीच का विवाद बताया जा रहा है।
यूपी के अयोध्या में रौनाही की एक महिला ने अपने पति की हथौड़े से वारकर हत्या कर दी। आवेश में आकर रेलवे पटरी पर लेट कर खुद की भी जान दे दी। इस बीच घर में बंद नवजात की भी मौत हो गई। घटना की वजह पति - पत्नी दोनों के बीच का विवाद बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया। गांव में तीन मौत होने की घटना को लेकर कोहराम मच गया है। क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
ग्राम करेरू निवासी दलित पाटनदीन के बेटे करीब 25 वर्षीय शिवानंद रावत की साल 2025 के फरवरी माह में खंडासा थाना क्षेत्र के ग्राम बीड़ेपुर में संजू से शादी हुई थी। इस दौरान करीब 22 दिन पहले संजू रावत ने एक बच्चे को जन्म दिया था। गुरुवार को शाम घर के लोग खेतों की तरफ गेहूं काटने चले गए। किसी बात को लेकर पति - पत्नी के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ। दोनों के बीच कहासुनी इस कदर बढ़ा कि पत्नी संजू रावत ने अपने पति के सर पर प्रहार कर दिया। हमले में पति का सिर फट गया। घटना के बाद पत्नी गांव के बाहर देवराकोट रेलवे फाटक से करीब दो सौ मीटर पूरब पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। पत्नी की मौत की जानकारी तब मिली जब रात करीब आठ बजे किसी ग्रामीण को महिला का क्षत - विक्षत शव रेलवे ट्रैक पर दिखाई पड़ा।
सूचना पाकर एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, सीओ आशीष निगम, थाना प्रभारी लालचंद्र सरोज मौके पर पहुंचे। महिला के पास पॉलीथीन में रखे मोबाईल से डायल नंबर करने के बाद उसके पति शिवानंद की फोटो दिखाई पड़ी। इसके बाद महिला की पहचान संजू रावत के रूप में हुई। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर आकर महिला के पति की तलाश होने लगी। बच्चे के रोने की आवाज घर के एक कमरे से आने लगी। परिजन जब कमरे के पास पहुंचे तो कमरे का दरवाजा बंद था और बाहर से ताला लगा था।
पुलिस डायल 112 को बुलवाकर कमरे का ताला तोड़ा गया। कमरे के अंदर कंबल,रजाई से लपेटा पति का शव बरामद हुआ। पुलिस ने पति के शव को भी पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शुक्रवार की सुबह दुधमुंहे बच्चे की भी मौत हो गई। घटना को लेकर गांव में कोहराम मच गया है और क्षैत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। पूछे जाने पर सीओ आशीष निगम ने बताया कि दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद घटना की जांच पड़ताल करवाई जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें