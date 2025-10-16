अयोध्या में तैयार रामायण थीम पर आधारित वैक्स संग्रहालय, दीपोत्सव पर सीएम योगी करेंगे उद्घाटन

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Ayodhya Wax Museum based on Ramayan theme Inauguration on Deepotsav by CM Yogi Adityanath

Thu, 16 Oct 2025 10:41 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल के दीपोत्सव समारोह के दौरान अयोध्या में रामायण थीम पर आधारित दुनिया के पहले मोम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर, काशीराम कॉलोनी के सामने स्थित यह संग्रहालय त्रेता युग के दिव्य वातावरण का पुनर्निर्माण करता है और आस्था का केंद्र और वैश्विक पर्यटक आकर्षण बनने के लिए तैयार है।

बताया जा रहा है कि 9,850 वर्ग फुट में फैले और ₹6 करोड़ की लागत से निर्मित, पूरी तरह से वातानुकूलित इस संग्रहालय में रामायण के पात्रों की 50 सजीव मोम की मूर्तियां हैं, जो महाकाव्य के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाती हैं। एक बार में प्रवेश केवल 100 आगंतुकों तक सीमित होगा। दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में निर्मित, यह दो मंजिला संग्रहालय रामायण को जीवंत करता है। भूतल पर भगवान राम के बचपन से लेकर सीता के स्वयंवर तक के दृश्य प्रदर्शित हैं, और पहली मंजिल पर भगवान के वनवास, लंका दहन और राम-रावण युद्ध को दर्शाया गया है।

प्रत्येक मूर्ति में विशेष प्रकाश व्यवस्था और पोशाक, भाव-भंगिमाओं और मुद्राओं में यथार्थवादी विवरण शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि दीपोत्सव 2025 की भव्यता के बीच, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस अनूठी रचना को अयोध्या और दुनिया के लोगों को समर्पित करेंगे। यह परियोजना नगर निगम के सहयोग से संचालित की जा रही है।

नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने कहा कि संग्रहालय के राजस्व का 12 प्रतिशत सीधे नगर निगम को जाएगा, जिससे अयोध्या के विकास में योगदान मिलेगा। इस संग्रहालय का निर्माण केरल की एक कंपनी ने किया है। कंपनी के प्रमुख सुनील ने कहा कि हमने पहले लोनावाला (महाराष्ट्र) और तिरुवनंतपुरम (केरल) में सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम बनाए थे। लेकिन अयोध्या का यह रामायण म्यूजियम वाकई अनोखा है। हमने रामायण के 50 पात्रों को इतनी बारीकी से उकेरा है कि आगंतुकों को ऐसा लगेगा जैसे वे त्रेता युग में आ गए हों।