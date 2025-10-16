अयोध्या में तैयार रामायण थीम पर आधारित वैक्स संग्रहालय, दीपोत्सव पर सीएम योगी करेंगे उद्घाटन

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल के दीपोत्सव समारोह के दौरान अयोध्या में रामायण थीम पर आधारित दुनिया के पहले मोम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय त्रेता युग के दिव्य वातावरण का पुनर्निर्माण करता है और आस्था का केंद्र और वैश्विक पर्यटक आकर्षण बनने के लिए तैयार है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल के दीपोत्सव समारोह के दौरान अयोध्या में रामायण थीम पर आधारित दुनिया के पहले मोम संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग पर, काशीराम कॉलोनी के सामने स्थित यह संग्रहालय त्रेता युग के दिव्य वातावरण का पुनर्निर्माण करता है और आस्था का केंद्र और वैश्विक पर्यटक आकर्षण बनने के लिए तैयार है।

बताया जा रहा है कि 9,850 वर्ग फुट में फैले और ₹6 करोड़ की लागत से निर्मित, पूरी तरह से वातानुकूलित इस संग्रहालय में रामायण के पात्रों की 50 सजीव मोम की मूर्तियां हैं, जो महाकाव्य के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाती हैं। एक बार में प्रवेश केवल 100 आगंतुकों तक सीमित होगा। दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में निर्मित, यह दो मंजिला संग्रहालय रामायण को जीवंत करता है। भूतल पर भगवान राम के बचपन से लेकर सीता के स्वयंवर तक के दृश्य प्रदर्शित हैं, और पहली मंजिल पर भगवान के वनवास, लंका दहन और राम-रावण युद्ध को दर्शाया गया है।

प्रत्येक मूर्ति में विशेष प्रकाश व्यवस्था और पोशाक, भाव-भंगिमाओं और मुद्राओं में यथार्थवादी विवरण शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि दीपोत्सव 2025 की भव्यता के बीच, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस अनूठी रचना को अयोध्या और दुनिया के लोगों को समर्पित करेंगे। यह परियोजना नगर निगम के सहयोग से संचालित की जा रही है।