शादी समारोह से किडनैप कर एक नहीं दो बच्चियों से किया था गैंगरेप, आरोपियों की फोटो ने खोला राज
यूपी के अयोध्या में पूराकलंदर थाना क्षेत्र में बालिका के साथ गैंगरेप करने के आरोपियों ने एक और बालिका के साथ इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद जब आरोपियों की फोटो सामने आयी, दूसरी बालिका के परिजनों को सकी जानकारी हुई।
यूपी के अयोध्या में पूराकलंदर थाना क्षेत्र में बालिका के साथ गैंगरेप करने के आरोपियों ने एक और बालिका के साथ इसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद जब आरोपियों की फोटो सामने आयी, दूसरी बालिका के परिजनों को सकी जानकारी हुई। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली अयोध्या में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
कोतवाली अयोध्या क्षेत्र स्थित एक गांव के रहने वाले व्यक्ति का कहना है कि उसकी 11 वर्ष की बेटी अन्य बच्चों के साथ बीते महीने 28 अप्रैल को एक प्रीतिभोज कार्यक्रम में गयी थी। जब पानी पीकर वह घर के लिए निकली तो स्कूटी सवार दो लड़के आए। जिन्होंने उसे मुंह दबाकर स्कूटी पर बिठा लिया। इसके बाद सुनसान खेत में ले गए। जहां उसके साथ गलत काम किया। नौ मई को जब उसके भाई ने अपने मोबाइल में पहले के मामले में आरोपियों की तस्वीर दिखाई तो उसकी बेटी भी वहां आ गई। उसने रोते हुए अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी।
मामले में शेरु गौतम पुत्र जवाहिर लाल व मुकेश पुत्र हरिराम निवासी अटरावां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। इससे पहले पूराकलंदर थाना क्षेत्र में नौ मई को एक बालिका के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी। जिसमें एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई बालिका के साथ इन्हीं आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी शेरू इससे पहले रेप के मामले को लेकर जेल जा चुका है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि दोनो मुकदमों में आरोपी एक हैं।
जब फोटो प्रसारित हुई तो घर वालों ने इस बच्ची के साथ में भी घटना होने की जानकारी दी। मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस दौरान उनसे घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पीड़िताओं की पहचान, संभावित अन्य मामलों तथा सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस टीम साक्ष्य एकत्र कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है ताकि मामले में ठोस चार्जशीट जल्द ही तैयार की जा सकेगी।
एक्टिव हुई सीडब्लूसी, सहायक व्यक्तियों की हुई तैनाती
तीन में बालिकाओं के साथ गैंगरेप की दो घटनाओं के सामने आने के बाद सीडब्लूसी एक्टिव हो गई। दोनो बालिकाओं के सहयोग के लिए सीडब्लूसी ने सहायक व्यक्ति की तैनाती की है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने बताया कि थाना पूराकलंदर व कोतवाली अयोध्या में दर्ज मुकदमें में सहायक व्यक्ति पीड़िताओं को न्यायालय व क्षतिपूर्ति दिलाने में मदद करेंगे। दोनो प्रकरणों में अभियुक्तों के एक होने पर दोनो सहायक व्यक्तियों को आपसी समन्वय से काम करने के लिए कहा गया है। पीड़िताओं को रानी लक्ष्मीबाई महिला व बाल सम्मान सहायता कोष से क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए पत्र भी लिखा गया है।
एक ही तरीके से अंजाम दी गई थी दोनो घटनाएं
गैंगरेप की दोनो घटनाओं में आरोपियों द्वारा अपराध करने का तरीका एक जैसा है। दोनो घटनाओं में आरोपी वैवाहिक कार्यक्रम में गए। यहां से स्कूटी से बालिका को मुंह दबाकर उठा लिया। उसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ घटना को अंजाम दिया। यह मामला सामने आने के बाद अब प्रशासन में हड़कम्प मचा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें