यूपी के इस जिले में इन कर्मचारियों की 5 दिन तक छुट्टियां कैंसिल, कड़ाई से पालन कराने का निर्देश

संक्षेप: राजधानी लखनऊ में अटल जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया जाना है। जिसके लिए पूरे प्रदेश से लोगों को कार्यक्रम में लाने और वापस ले जाने के लिए रोडवेज की कुल 2500 बसें लगाई जा रही हैं।

माघ मेला के पूर्व परिवहन निगम की अयोध्या परिक्षेत्र से दो सौ बसें लखनऊ जाएंगीं। निगम मुख्यालय के पत्र पर क्षेत्रीय कार्यालय ने परिक्षेत्र के सभी डिपो सीनियर फोरमैन और कार्यशाला प्रभारी को पत्र भेज आवश्यक इंतजाम का निर्देश दिया है। वहीं अटल जयंती पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया जाना है। जिसके लिए पूरे प्रदेश से लोगों को कार्यक्रम में लाने और वापस ले जाने के लिए रोडवेज की कुल 2500 बसें लगाई जा रही हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम ड्यूटी को लेकर अयोध्या परिक्षेत्र के सेवा प्रबंधक ने क्षेत्र और डिपो में तैनात तकनीकी वर्ग के नियमित व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक पांच दिन छुट्टियां रद्द हो गईं हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके साथ ही ड्यूटी को सफलता पूर्वक संपादित कराने के मद्देनजर बसों के मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। जिसके तहत ड्यूटी में लगाई गई 200 बसों के अतिरिक्त दस फीसदी अर्थात 20 बसें आरक्षित रहेगीं। चालक-परिचालक बावर्दी होंगें और बसें नई व साफ सुथरी होंगीं। पूर्व में ड्यूटी में लगाए गए कर्मियों का मोबाइल नंबर सहित ब्यौरा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी बसों का जीपीएस क्रियाशील,फर्स्ट एड बॉक्स, टूल बॉक्स और अग्निशमन यंत्र व खिड़की दरवाजा दुरुस्त हो।