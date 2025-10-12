अयोध्या में मंदिर के महंत के मुंह से निकला झाग, अचानक मौत से मचा हड़कंप

यूपी के अयोध्या में एक महंत की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक महंत की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी देकर मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है।

यूपी के अयोध्या में एक महंत की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक महंत की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी देकर मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। एसएसपी मौके पर पहुंच गए हैं।

मामले में जानकारी देते हुए बताया गया कि कोतवाली क्षेत्र के रामघाट मोहल्ला स्थित रावत मंदिर में महंत राम मिलन दास ने रात का खाना खाया। खाना खाने की थोड़ी देर बाद ही उनके मुंह से झाग निकलने लगा और उनकी हालत बिगड़ने लगी। मंदिर में मौजूद शिष्यों तथा अन्य ने तत्काल उनको श्री राम चिकित्सालय पहुंचाया तो परीक्षण के बाद डॉक्टर ने महंत को मृत घोषित कर दिया। मंदिर में रहने वाले लोगों का कहना है कि खाना बनाने वाली महिला यह बात कर कि उसने खाना बना दिया है,अपने घर चली गई।