अयोध्या में आत्महत्या! किशोर ने घर में और अधेड़ ने पेड़ से लटकर लगाई फांसी, गांवों में कोहराम

संक्षेप: यूपी के अयोध्या में मवई थाना क्षेत्र के ग्राम फरीदपुर मजरे बड़ेला में रविवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया,जब गांव के बाहर एक गूलर पेड़ से गांव के व्यक्ति का शव लटकता मिला। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारकर घर ले आए।

यूपी के अयोध्या में मवई थाना क्षेत्र के ग्राम फरीदपुर मजरे बड़ेला में रविवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया,जब गांव के बाहर एक गूलर पेड़ से गांव के व्यक्ति का शव लटकता मिला। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारकर घर ले आए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। मृतक की पहचान 45 वर्षीय माधव प्रसाद रावत निवासी फरीदपुर के रूप में हुई। रविवार की सुबह ग्रामीणों ने गूलर के पेड़ पर शव को लटका देखा, इसके बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

मृतक के पुत्र सहजराम ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही एसओ मवई सुरेश पटेल, एसआई शिवम सिंह, प्रमोद यादव रियाजुर्रहमान समेत अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। इस बावत थानाध्यक्ष सुरेश पटेल ने बताया कि मृतक के दो बेटे और तीन बेटियां हैं। मौत के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।

फंदे से लटका मिला किशोर का शव जनपद अयोध्या के इनायत नगर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत डीह पूरे बीरबल के मजरे पूरे हुलास में रविवार को एक किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृतक के पिता अलगू ने बताया कि शनिवार रात लगभग नौ बजे 16 वर्षीय बेटा राम आशीष साथ में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था,जबकि वह बरामदे में सो गए थे।

सुबह जब कई बार आवाज देने पर भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो वे छत पर चढ़कर रोशनदान से झांककर देखा। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। राम आशीष पंखे के हुक से फंदे के सहारे लटका था। शोर मचाने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रतन कुमार शर्मा,उपनिरीक्षक आलोक कुमार सिंह,उपेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।