अयोध्या के लिए होली पर चलेगी स्पेशल ट्रेन, रोडवेज बढ़ाएगा बसों के फेरे

संक्षेप: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी सं. 09097/09098 उधना-अयोध्या कैंट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन उधना से 10 फरवरी से 24 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार को और अयोध्या कैंट से 11 फरवरी से 25 मार्च तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी।

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी सं. 09097/09098 उधना-अयोध्या कैंट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन उधना से 10 फरवरी से 24 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार को और अयोध्या कैंट से 11 फरवरी से 25 मार्च तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ट्रेन उधना से मंगलवार को सुबह 6.45 बजे चलकर रात 12.20 बजे ईदगाह स्टेशन और अगले दिन सुबह 11.30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। ट्रेन बुधवार को अयोध्या कैंट से दोपहर 1.30 बजे चलकर रात 10.30 बजे ईदगाह स्टेशन व अगले दिन शाम 5.30 बजे उधना पहुंचेगी। ट्रेन में दो थर्ड एसी, 18 स्लीपर, 2 जनरल कोच लगे होंगे।

होली पर रोडवेज बढ़ाएगा बसों के फेरे रोडवेज होली के त्योहार पर बसों की संख्या बढ़ाएगा। होली से पहले लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। आगरा से यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, नेशनल हाईवे होते हुए मथुरा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली के अलावा जयपुर के लिए बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस रूट पर भी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

होली पर आगरा से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनों में एक भी कंफर्म सीट नहीं है। फरवरी के अंत से लेकर मार्च की शुरुआत तक अधिकतर ट्रेनों में नो रूम हो गया है। होली पर घर पहुंचने के लिए कंफर्म टिकट की आस वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने अभी किसी भी होली स्पेशल ट्रेन की घोषणा नहीं की है। होली की वजह से बड़े शहरों से आगरा आने वाली और आगरा से देश के विभिन्न शहरों को जाने वाली प्रमुख ट्रेनें फुल हो गई हैं। फरवरी के अंत से लेकर मार्च की शुरुआत तक अधिकतर ट्रेनों में नो रूम हो गया है।

कंफर्म सीट न मिलने से यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। पंजाब मेल, मालवा एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस सहित अधिकांश ट्रेनों में 26 फरवरी से तीन मार्च तक किसी भी क्लास में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है। सदर निवासी प्रेम निधि शर्मा ने बताया कि उनकी रिश्तेदारी में मार्च के प्रथम सप्ताह में शादी है। वह ट्रेन में पुणे तक का रजिर्वेशन कराए गए तो नो रूम आ रहा है।