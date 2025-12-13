SIR फॉर्म में साधु-संतों ने मां जानकी को बताया अपनी माता, गुरुदेव बने पिता

संक्षेप: यूपी के अयोध्या में निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान अयोध्या धाम के बैरागी साधु-संतों की कश्मकश अलग तरह की है।

यूपी के अयोध्या में निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान अयोध्या धाम के बैरागी साधु-संतों की कश्मकश अलग तरह की है। फिलहाल संतों ने इस कश्मकश से बाहर निकलने का रास्ता तलाश लिया है। इस पर पहले किसी ध्यान ही नहीं गया।

बीएलओ के फार्म जमा कराने के बाद जब मैपिंग शुरू हुई तो मालूम हुआ कि कई साधुओं ने माता के स्थान पर मां जानकी का नाम अंकित किया है। वहीं मंदिरों में स्थाई रूप से निवास कर रहे संत-महंतो ने पिता के स्थान पर अपने दीक्षा गुरु का नाम लिखा है।इसके कारण एक-एक मंदिरों में एक ही महंत के दर्जनों शिष्यों का नाम दर्ज हुआ। कुछ ऐसे भी संत हैं जिन्होंने अपने माता-पिता का वास्तविक नाम लिखा है।

इन्हीं में लंबे हनुमान मंदिर जानकी घाट के महंत क्षविराम दास ने मां के नाम के कॉलम में अपनी मां की बजाय माता सीता का नाम लिखा है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंसाचार्य ने उन्होंने अपनी माता का नाम संतोषी चतुर्वेदी लिखा है। वह बताते हैं कि पहले मैं भी कहीं माता का लिखने की जरूरत पड़ती थी तो मां जानकी का ही नाम लिखता था। उन्होंने बताया कि अधिकांश बैरागी साधु-संत बचपन में घर छोड़कर निकल आए और मंत्र दीक्षा लेकर साधु का वेश धारण कर लिया।