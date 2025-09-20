UP Ayodhya Sex Racket Busted in Guest House Near Police Chauki Gorakhpur Bihar Girls caught अयोध्या में पुलिस चौकी के पास सेक्स रैकेट पकड़ा, गोरखपुर-बिहार की लड़कियां पकड़ीं, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Ayodhya Sex Racket Busted in Guest House Near Police Chauki Gorakhpur Bihar Girls caught

यूपी के अयोध्या में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कई लड़कियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली के फतेहगंज इलाके में पुलिस चौकी से चंद कदम दूरी पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, अयोध्याSat, 20 Sep 2025 12:04 PM
यूपी के अयोध्या में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कई लड़कियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली के फतेहगंज इलाके में पुलिस चौकी से चंद कदम दूरी पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मामले की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा और शुक्रवार की देर रात मौके से छह लड़कियों और लड़कों को पकड़ा है। गेस्ट हाउस संचालक से पूछताछ में जुट गई है।

बताया गया कि फतेहगंज पुलिस चौकी से चंद कदम दूर खीर वाली गली में स्थित एक गेस्ट हाउस में काफी दिनों से सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा था। मोहल्ले वाले इसको लेकर परेशान थे और मौके की ताक में थे। शुक्रवार की रात मोहल्ले वालों ने मामले की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी। सूचना के बाद आला अधिकारी हरकत में आए और सीओ सिटी के नेतृत्व में कई चौकी प्रभारी की टीम को मौके पर छापेमारी के लिए भेजा गया।

ये भी पढ़ें:योगी पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी को जमानत, MLA के भाई पर 4 थानों में हुई थी 7 FIR

छापेमारी के लिए मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गेस्ट हाउस से 6 लड़कियों और कुछ लड़कों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बिहार और गोरखपुर की लड़कियों को पकड़ा है। पकड़ी गई लड़कियों को महिला थाने भिजवाया गया है और गेस्ट हाउस संचालक गणेश अग्रवाल से पुलिस ने पूछताछ शुरू की है।

क्षेत्राधिकारी नगर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मौके पर छह लड़कियां मिली है। गेस्ट हाउस संचालक से पूछताछ की जा रही है और इसमें शामिल लोगों की पहचान कराई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में मोहल्ले वालों की शिकायत के आधार पर छापेमारी की गई थी। आरोपियों पर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

