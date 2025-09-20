अयोध्या में पुलिस चौकी के पास सेक्स रैकेट पकड़ा, गोरखपुर-बिहार की लड़कियां पकड़ीं

यूपी के अयोध्या में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कई लड़कियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली के फतेहगंज इलाके में पुलिस चौकी से चंद कदम दूरी पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई।

यूपी के अयोध्या में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने कई लड़कियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली के फतेहगंज इलाके में पुलिस चौकी से चंद कदम दूरी पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मामले की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा और शुक्रवार की देर रात मौके से छह लड़कियों और लड़कों को पकड़ा है। गेस्ट हाउस संचालक से पूछताछ में जुट गई है।

बताया गया कि फतेहगंज पुलिस चौकी से चंद कदम दूर खीर वाली गली में स्थित एक गेस्ट हाउस में काफी दिनों से सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा था। मोहल्ले वाले इसको लेकर परेशान थे और मौके की ताक में थे। शुक्रवार की रात मोहल्ले वालों ने मामले की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दे दी। सूचना के बाद आला अधिकारी हरकत में आए और सीओ सिटी के नेतृत्व में कई चौकी प्रभारी की टीम को मौके पर छापेमारी के लिए भेजा गया।

छापेमारी के लिए मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गेस्ट हाउस से 6 लड़कियों और कुछ लड़कों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बिहार और गोरखपुर की लड़कियों को पकड़ा है। पकड़ी गई लड़कियों को महिला थाने भिजवाया गया है और गेस्ट हाउस संचालक गणेश अग्रवाल से पुलिस ने पूछताछ शुरू की है।