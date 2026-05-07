सरयू नदी में स्नान करने उतरे तीन युवक डूबे, जन्मदिन मनाने गए थे अयोध्या, तलाश जारी
यूपी में हमीरपुर नाव हादसे के बाद अब अयोध्या में तीन युवकों के डूबने से कोहराम मच गया है। गुरुवार को सरयू में स्नान करते हुए तीन दोस्त लापता हो गए। जल पुलिस अभी उनकी तलाश कर रही है। मौके पर सीओ और कोतवाल मौजूद हैं। हादसा सुबह लगभग सात बजे हुआ।
यूपी में हमीरपुर नाव हादसे के बाद अब अयोध्या में तीन युवकों के डूबने से कोहराम मच गया है। गुरुवार को सरयू में स्नान करते हुए तीन दोस्त लापता हो गए। जल पुलिस अभी उनकी तलाश कर रही है। मौके पर सीओ और कोतवाल मौजूद हैं। हादसा सुबह लगभग सात बजे हुआ। सभी बस्ती जनपद के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि तीनों युवक स्नान करने के लिए सरयू में उतरे थे। उनके साथ अन्य दो युवक और थे। दो युवक लौट आए लेकिन तीन के सरयू में डूबने की जानकारी है। तीनों की तलाश जारी है।
मामले में मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या में दर्शन- पूजन कर जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से पांच दोस्त बस्ती जनपद से गुरुवार की सुबह 6:30 बजे अयोध्या पहुंचे। इसके बाद सबसे पहले सरयू में स्नान करने की योजना बनाए। जलस्तर कम होने के कारण रेत का मैदान अधिक है इसलिए तीन दोस्त घाट से काफी दूर जाकर स्नान करने लगे। इसी बीच नदी में गहराई की थाह न मिलने से सभी पानी मे लापता हो गए। काफी देर तक स्नान कर वापस न आने से दो दोस्तों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया लेकिन वह मिले नहीं तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों की तलाश शुरू कर दी। कोतवाल पंकज सिंह ने बताया अभिषेक कुमार सोनी (19) पुत्र शंभू, अमित (20) पुत्र राजेश और राज गुप्ता (20) को ढूंढा जा रहा है। उन्होंने बताया सभी युवक मंगल बाजार पुरानी बस्ती जनपद बस्ती के रहने वाले हैं। परिजनों को बुला लिया गया है। परिवारों में जानकारी पहुंचते ही कोहराम मच गया। वहीं, अन्य दो युवक भी डरे हुए हैं। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। लापता की तलाश जारी है। गोताखोर सरयू में उनकी तलाश में जुटे हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है। पुलिस का कहना है कि तेजी से युवकों की तलाश की जा रही है।
हमीरपुर हादसा
बता दें कि इससे पहले यूपी के हमीरपुर में भी बुधवार को यमुना में नाव हादसा हुआ जिसमें 6 लोग डूब गए। हादसे के दौरान 3 तैर कर बाहर आ गए और पांच बच्चों समेत एक महिला डूब गई। महिला का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं, पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। यमुना में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हादसे के कई घंटे बाद भी अभी तक डूबे 5 बच्चों की जानकारी नहीं मिल पाई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें