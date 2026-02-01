राम नवमी के बाद कर सकेंगे सप्त मंडपम के मंदिरों में दर्शन, पहुंचने का रास्ता बनाने की तैयारी

संक्षेप: अयोध्या राम मंदिर में सप्त मंडपम व परकोटे के छह मंदिरों के साथ शेषावतार व कुबेर टीला इन सभी में आम श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका चैत्र रामनवमी के बाद ही मिल सकेगा। इसकी पुष्टि भी भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने कर दी है।

अयोध्या राम मंदिर में सप्त मंडपम व परकोटे के छह मंदिरों के साथ शेषावतार व कुबेर टीला इन सभी में आम श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका चैत्र रामनवमी के बाद ही मिल सकेगा। इसकी पुष्टि भी भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने कर दी है। इसके पहले मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि जब तक आवागमन का रास्ता सामान्य नहीं होगा तब तक हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शन कराना कैसे संभव होगा। निर्माण कार्य जारी होने के कारण परिसर में धूल-गुबार उड़ रही है,पत्थरों की खेप है,मशीनों का काम चल रहा है। इसमें चाहते हुए भी बहुत जल्दबाजी नहीं हो सकती।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एक दिन में पांच हजार श्रद्धालुओं को दर्शन कराने पर सहमति बनी इस बीच राम मंदिर परिसर में रामलला के अस्थाई मंदिर का स्मारक भी निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त छह दिसंबर 92 के पहले कारसेवकों के एकत्रीकरण के दौरान जनसभा के लिए जिस स्थान पर मंच का निर्माण हुआ था, उसी स्थान पर हुतात्मा कारसेवकों की स्मृति में स्मारक स्तंभ का भी निर्माण चल रहा है।

उधर सप्त मंडपम व परकोटे के छह मंदिरों सहित शेषावतार मंदिर व कुबेर टीला में एक दिन में अधिकतम पांच हजार श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की योजना पर सहमति बन गयी है। बताया गया कि इन श्रद्धालुओं के लिए पास निर्गत करने को लेकर नया साफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। इन सभी कारणों से दर्शन शुरू कराने के लिए वक्त चाहिए। इसी को देखते हुए ट्रस्ट ने कोई जल्दबाजी न करने का फैसला किया है।

राम मंदिर में अब तक खर्च हुए 1900 करोड़: नृपेन्द्र मिश्र भवन-निर्माण समिति चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र का कहना है कि राम मंदिर परिसर में सभी निर्माण कार्य 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। इस अवधि निर्माणाधीन आडीटोरियम, विश्राम गृह व तीर्थ क्षेत्र का एकीकृत कार्यालय ही शेष रहेगा जो कि नवम्बर 2026 तक प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुबंध के अनुसार लार्सन एंड टुब्रो व टाटा कंसल्टेंसी का काम 30 मार्च को खत्म हो जाएगा। उन्हें एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस समय में अधिकतम कर्मचारियों को यहां से अन्यत्र शिफ्ट करने के अलावा बकाया बिलों का सत्यापन कराकर भुगतान सुनिश्चित करना है।