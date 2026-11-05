अयोध्या में दीपोत्सव पर कई रूट रहेंगे डायवर्ट, निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक प्लान
अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जारी है। इस मौके पर कई रूट डायवर्ट रहेंगे। यातायात संभालने के लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। कई रास्तों पर वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। ऐसे में त्योहारों पर निकलने से पहले जान लें अयोध्या का ट्रैफिक प्लान।
अयोध्या,संवाददाता। दीपोत्सव कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद अयोध्या में यातायात व्यवस्था के लिए बाह्य और आंतरिक डायवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। अयोध्या धाम में सात तारीख को भव्य और ऐतिहासिक 10वां दीपोत्सव मनाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, वीवीआइपी, वीआईपी और लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दो चरणों में प्लान तैयार किया है।
बाहरी डायवर्जन 6 तारीख की मध्य रात्रि से 8 तारीख को कार्यक्रम अथवा भीड़ समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जनपद अयोध्या में गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, लखनऊ आदि से आने वाले सभी भारी वाहन और मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। सभी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से होकर डायवर्ट किया जाएगा। अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बस्ती, गोरखपुर, बाराबंकी, कानपुर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे, सीतापुर शाहजहांपुर से आने वाले वाहनों को भी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ओर डायवर्ट किया गया है।
आंतरिक डायवर्जन प्लान इस तरह रहेगा
नगर के अंदर मार्गो पर यह 7 तारीख को प्रातः 7 बजे से 8 तारीख तक डायवर्जन प्लान प्रभावी रहेगा। पवित्र नगरी में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए शहर के अंदर 14 प्रमुख बैरियर लगाए गए हैं। लकड़मंडी चौराहा, साकेत पेट्रोल पंप, हनुमानगुफा चौराहा, रामघाट चौराहा, दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय, उदया चौराहा, रानोपाली तिराहा, टेढ़ी बाजार, चूड़ामणि चौराहा, पोस्ट ऑफिस तिराहा और राजघाट बंधा पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। केवल पास धारक वाहन, आमंत्रित महामंडलेश्वर और पत्रकार ही प्रवेश कर सकेंगे।
आकर्षक तोरण द्वार बढ़ाएंगे शोभा,आकृतियों से सजे मार्ग
दसवें दीपोत्सव-2026 के लिए रामनगरी अयोध्या भव्य स्वरूप में सजकर तैयार हो रही है। भगवान श्रीराम की नगरी में उत्सव की छटा अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है। प्रमुख मार्गों पर आकर्षक विद्युत झालरों, रंग-बिरंगी रोशनी और मंदिरों की आकृतियों से सुसज्जित स्वागत द्वार श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। शाम ढलते ही जगमगाती रोशनी के बीच अयोध्या की सुंदरता देखते ही बन रही है। शहर के प्रमुख रास्तों पर बनाए गए आकर्षक तोरण द्वारों को धार्मिक प्रतीकों एवं मंदिरों की प्रतिकृतियों से सजाया गया है।
सड़कों पर दिखने लगी दीपोत्सव की भव्यता
अयोध्या के प्रमुख मार्गों पर लगे सजावटी विद्युत खंभे, आकर्षक लाइटिंग और व्यवस्थित हरित पट्टियां शहर की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। सड़क के दोनों ओर की गई रोशनी रात के समय विशेष आकर्षण का केंद्र बन रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें