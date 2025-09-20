अयोध्या के रामायण वैक्स म्यूजियम में पीएम मोदी-अटल और कलाम के स्टैच्यू, कई और आकर्षण भी

यूपी में रामनगरी अयोध्या में दस करोड़ की लागत से तैयार हो रहे वैक्स म्यूजियम में रामायण के 50 पात्रों के साथ ही भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी स्टैच्यू होंगे।

यूपी में रामनगरी अयोध्या में दस करोड़ की लागत से तैयार हो रहे वैक्स म्यूजियम में रामायण के 50 पात्रों के साथ ही भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी स्टैच्यू होंगे।

दस हजार वर्ग फिट में तैयार हो रहे इस म्यूजियम में इन तीन महान विभूतियों के अलावा श्री श्री रविशंकर और केरल के त्रिवेंद्रम के संत श्रीनारायण गुरू के भी स्टैच्यू रहेंगे। म्यूजियम का 80% काम पूरा हो गया है। अगले महीने की आठ तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे।

इस म्यूजियम के भूतल में सबसे पहले प्रभु श्रीराम का आदमकद स्टैच्यू रहेगा। इस कमरे का इंटीरियर बन कर तैयार हो गया है। इसी तल पर रामलला के जन्म से लेकर रावण वध तक का दृश्य बारी बारी से मोम से बनीं प्रतिमाओं व माडलों से दर्शाए गए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, दशरथ, हनुमान, निषाद राज, सुग्रीव, जटायू,समेत 50 पात्रों के आदम कद पुतलों के माध्यम से समूची रामायण से श्रद्धालु रूबरू होंगे।

पुणे का सुनील वैक्स म्यूजिय बना रहा स्टैच्यू पुणे का सुनील वैक्स म्यूजियम इसे तैयार कर रहा है। प्रसिद्ध वैक्स की प्रतिमाएं बनाने वाले कलाकार सुनील कुमार इसे अपने लोनावाला पुणे के वर्कशाप में तैयार कर रहे हैं। सुनील कहते हैं कि ज्यादातर प्रतिमाएं तैयार हो गई हैं। रामलला की प्रतिमा देख लोग चकित रह जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे स्वयं भगवान खड़े हैं। सभी प्रतिमाएं इंसानी स्किन जैसे कलर में तैयार किए गए हैं।