UP Ayodhya Ramayan Wax Museum to get PM Narendra Modi Atal Bihari Vajpayee Abdul Kalam Statue अयोध्या के रामायण वैक्स म्यूजियम में पीएम मोदी-अटल और कलाम के स्टैच्यू, कई और आकर्षण भी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Ayodhya Ramayan Wax Museum to get PM Narendra Modi Atal Bihari Vajpayee Abdul Kalam Statue

अयोध्या के रामायण वैक्स म्यूजियम में पीएम मोदी-अटल और कलाम के स्टैच्यू, कई और आकर्षण भी

यूपी में रामनगरी अयोध्या में दस करोड़ की लागत से तैयार हो रहे वैक्स म्यूजियम में रामायण के 50 पात्रों के साथ ही भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी स्टैच्यू होंगे।

Srishti Kunj स्वरमिल चंद्रा, अयोध्याSat, 20 Sep 2025 12:35 PM
share Share
Follow Us on
अयोध्या के रामायण वैक्स म्यूजियम में पीएम मोदी-अटल और कलाम के स्टैच्यू, कई और आकर्षण भी

यूपी में रामनगरी अयोध्या में दस करोड़ की लागत से तैयार हो रहे वैक्स म्यूजियम में रामायण के 50 पात्रों के साथ ही भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी स्टैच्यू होंगे।

दस हजार वर्ग फिट में तैयार हो रहे इस म्यूजियम में इन तीन महान विभूतियों के अलावा श्री श्री रविशंकर और केरल के त्रिवेंद्रम के संत श्रीनारायण गुरू के भी स्टैच्यू रहेंगे। म्यूजियम का 80% काम पूरा हो गया है। अगले महीने की आठ तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे।

ये भी पढ़ें:UP Top News: योगी ने मिशन शक्ति का किया शुभारंभ, त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क

इस म्यूजियम के भूतल में सबसे पहले प्रभु श्रीराम का आदमकद स्टैच्यू रहेगा। इस कमरे का इंटीरियर बन कर तैयार हो गया है। इसी तल पर रामलला के जन्म से लेकर रावण वध तक का दृश्य बारी बारी से मोम से बनीं प्रतिमाओं व माडलों से दर्शाए गए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, दशरथ, हनुमान, निषाद राज, सुग्रीव, जटायू,समेत 50 पात्रों के आदम कद पुतलों के माध्यम से समूची रामायण से श्रद्धालु रूबरू होंगे।

पुणे का सुनील वैक्स म्यूजिय बना रहा स्टैच्यू

पुणे का सुनील वैक्स म्यूजियम इसे तैयार कर रहा है। प्रसिद्ध वैक्स की प्रतिमाएं बनाने वाले कलाकार सुनील कुमार इसे अपने लोनावाला पुणे के वर्कशाप में तैयार कर रहे हैं। सुनील कहते हैं कि ज्यादातर प्रतिमाएं तैयार हो गई हैं। रामलला की प्रतिमा देख लोग चकित रह जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे स्वयं भगवान खड़े हैं। सभी प्रतिमाएं इंसानी स्किन जैसे कलर में तैयार किए गए हैं।

मिरर व हारर हाउस और 9 डी रहेंगे आकर्षण

वैक्स म्यूजियम के मुख्य भवन के अलावा परिक्रमा मार्ग पर बन रहे इस म्यूजियम में श्रद्धालुओं के साथ ही पर्यटकों का भी ख्याल रखा गया है। इसमें खासतौर पर बच्चों के लिए मिरर हाउस व हारर हाउस भी तैयार किए जाएंगे। यही नहीं गेम शो व 9 डी वीआर सिनेमा भी लोगों को खासतौर पर आकर्षित करेंगे। इसमें स्पेशल इफेक्ट से पर्यटकों को बारिश, तेज हवा, बर्फ, धुंध के साथ मौके पर होने का अनुभव होगा।

Up News UP Top News Ayodhya News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |