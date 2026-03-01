19 मार्च को राम नाम मंदिर स्थापना का अनुष्ठान, पद्मभूषण पं.गणेश्वर मुख्य आचार्य

राम मंदिर में वासंतिक नवरात्र के पहले 19 मार्च को आयोजित राम नाम मंदिर की स्थापना के अनुष्ठान के मुख्य आचार्य काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पद्मभूषण पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ होंगे। उनके साथ दक्षिण भारत व काशी के 51 विद्वान आचार्यों का दल भी शामिल रहेगा।

राम मंदिर में वासंतिक नवरात्र के पहले 19 मार्च को आयोजित राम नाम मंदिर की स्थापना के अनुष्ठान के मुख्य आचार्य काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पद्मभूषण पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ होंगे। उनके साथ दक्षिण भारत व काशी के 51 विद्वान आचार्यों का दल भी शामिल रहेगा। एक दिवसीय इस अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त पूर्वाह्न 11 बजे निर्धारित है। यह अनुष्ठान सुबह आठ बजे से शुरू होकर मध्याह्न तक चलेगा। इसी मुहूर्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पूजन में शरीक होंगी।

वह यहां डेढ़ घंटे रहेंगी। इस दौरान आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति मुर्मु राम मंदिर निर्माण एजेंसियों के अलग-अलग यूनिटों के चार सौ श्रमिकों, कारीगरों, तकनीकी विशेषज्ञों व वास्तुकारों को सम्मानित करेंगी। रामनवमी 26 मार्च को मनेगी, प्राकट्योत्सव के साथ रामलला का होगा सूर्य तिलक: वर्ष प्रतिपदा से शुरू होने वाले वासंतिक नवरात्र के अवसर पर राम मंदिर सहित सभी वैष्णव मंदिरों में नौ दिवसीय अनुष्ठान का भी शुभारम्भ होगा।

कलश स्थापना के साथ शुरू होने वाले इस अनुष्ठान के आचार्य अलग होंगे। इस दौरान चतुर्वेदों के अलावा विविध ग्रंथों के पारायण एवं हवन-पूजन के लिए भी उत्तर -दक्षिण के विद्वान आचार्यों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ मंडल पूजन का अनुष्ठान भी तीर्थ क्षेत्र के न्यासी व पेजावर मठ पीठाधीश्वर जगद्गुरु माध्वाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ के निर्देशन में चलेगा।

नवरात्र के पहले दिन 19 मार्च से शुरू होने वाले इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति 26 मार्च को रामनवमी के पर्व पर होगी। इस तिथि पर मध्याह्न ठीक 12 बजे रामलला का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान पुनः रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक भी किया जाएगा। इस योजना को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आप्टिका, बंगलुरु व आईआईएएफ के साथ दस वर्ष का अनुबंध किया है।

राम मंदिर में ग्रहण काल तीन मार्च को सायं छह से 6.48 बजे तक मान्य श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से फाल्गुन पूर्णिमा के दौरान तीन मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण के सूतक के कारण पट बंद रखने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया गया है। तीर्थ क्षेत्र के इस निर्देश में कहा गया है कि ग्रहण काल सायं 6 बजे से 6.48 बजे तक रहेगा। इसके कारण मंदिर का पट सुबह 8.15 पर भगवान को बाल भोग के बाद पूर्वाह्न नौ बजे किया जाएगा।