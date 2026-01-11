राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश के बाद अयोध्या में अलर्ट, दर्शन मार्ग से लेकर परिसर तक कड़ी सुरक्षा

संक्षेप: जम्मू कश्मीर के शोपिया जिला निवासी मुस्लिम शख्स के राममंदिर में दर्शन के बाद निकासी मार्ग पर जौहर की नमाज के प्रयास के मामले के बाद दर्शन मार्ग से लेकर परिसर तक में सतर्कता बढ़ा दी गई है। परिसर में घुसने वाले युवक से 4 घंटे पूछताछ भी की गई।

जम्मू कश्मीर के शोपिया जिला निवासी मुस्लिम शख्स के राममंदिर में दर्शन के बाद निकासी मार्ग पर जौहर की नमाज के प्रयास के मामले के बाद दर्शन मार्ग से लेकर परिसर तक में सतर्कता बढ़ा दी गई है। संदिग्ध से सुरक्षा और ख़ुफ़िया एजेंसियों के अधिकारियों ने परिसर में ही लगभग साढ़े चार घंटे पूछताछ की और फिर उसे अग्रिम पूछताछ के लिए जिला मुख्यालय रवाना कर दिया गया। प्रकरण को लेकर अयोध्या धाम से लेकर जुड़वां शहर तक हलचल रही और उसी को लेकर चर्चा होती रही।

परिसर की सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इधर प्रबंधन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को चौकस किया गया है। निगरानी के लिए सादी वर्दी में दस्ते लगाए गए हैं जो रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े कर्मियों से लेकर निर्माण से जुड़े कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की टोह में लगे रहते हैं। तलाशी में संदिग्ध के पास से एक कलाई घड़ी मिली है।

प्राथमिक पड़ताल में अभी कोई आपत्तिजनक बात समाने नहीं आई है। जिसके कारण अग्रिम पूछताछ के लिए संदिग्ध को जिला मुख्यालय भेजवाया गया है और वहां सुरक्षा तथा ख़ुफ़िया एजेंसी के अधिकारी उससे पूछताछ में जुटे हैं। मामले की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद परिसर से लेकर बाहर तक हलचल मच गई। लोगों में घटनाक्रम के लेकर मामले के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा शुरू हो गई।

परिसर में चला चेकिंग अभियान ,खंगाला गया कैमरा नमाज मामले के बाद राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और जांच तेज हो गई है। पकडे गए संदिग्ध के अंदर प्रवेश करने से लेकर नमाज पढ़ने तक की गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। साथ ही पूरे रेड जोन में बम और डॉग स्क्वायड दस्ते द्वारा गहन जांच पड़ताल भी शुरू की गई है। शनिवार की दोपहर डेढ़ बजे कश्मीर के रहने वाले अब अहद शेख द्वारा नमाज पढ़ने के मामले के बाद पूरे रामजन्मभूमि परिसर में सुरक्षा जांच तेज कर दी गई। रामजन्मभूमि दर्शन मार्ग से प्रवेश करने और गर्भगृह के अंदर से बाहर निकलने तक की सभी एक्टिविटी को गहनता से परखा जा रहा है।

केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां देर रात तक जांच में जुटी रहीं। इसी बीच एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे ने पूरे परिसर में जांच अभियान चलाया। बम स्क्वायड दस्ते और एटीएस कमांडो के साथ परिसर के सभी मार्गो का निरीक्षण किया गया। परिसर से सटे मार्गो पर आवागमन करने वाले वाहनों की जांच देर शाम तक की जाती रही। परिसर के सूत्रों की माने नमाज मामले को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। इसमें सुरक्षा कर्मियों से स्पष्टीकरण भी तलब किया जा सकता है। डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसएसपी ने बताया कि उसके परिजनों को बुलाया गया है उनको वार्निंग के साथ परिजन के हवाले किया जायेगा,फिलहाल वह पुलिस कस्टडी में है हमारी जांच जारी है।