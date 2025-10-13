अयोध्या राम मंदिर पर लहराएगा 22 फीट लंबा भगवा ध्वज, सूर्यवंश का प्रतीक सूर्य चिन्ह होगा दर्ज

यूपी के अयोध्या में श्रीराम मंदिर समेत श्रीराम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिरों में केसरिया ध्वज ही लहराएगा। इसमें इक्ष्वाकु के राज चिह्न कोविदार वृक्ष उपनाम (कचनार) के अलावा सूर्यवंश के प्रतीक सूर्य चिह्न भी दर्ज होगा। समन्वय के प्रतीक चिह्न ओंकार को भी ध्वज पर स्थान मिलेगा।

यूपी के अयोध्या में श्रीराम मंदिर समेत श्रीराम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिरों में केसरिया ध्वज ही लहराएगा। इसमें इक्ष्वाकु के राज चिह्न कोविदार वृक्ष उपनाम (कचनार) के अलावा सूर्यवंश के प्रतीक सूर्य चिह्न भी दर्ज होगा। समन्वय के प्रतीक चिह्न ओंकार को भी ध्वज पर स्थान मिलेगा। यह निर्णय श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों ने संत-समाज से परामर्श के बाद किया है।

इसका खुलासा तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि ने विशेष भेंट में किया। उन्होंने बताया कि ध्वज पर तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय को अधिकृत कर दिया गया है। राम मंदिर के ध्वज की आकृति चौकोर और चौड़ाई 11 फीट, लंबाई 22 फीट होगी। ध्वजारोहण के लिए विवाह पंचमी की तिथि 25 नवम्बर है। पूर्णाहुति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत ध्वजारोहण करेंगे।

दीपोत्सव में दिखेंगी राममंदिर के पूर्णता की झलक 14 वर्षों के वनवास के बाद लंका विजय कर अयोध्या लौटे प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला दीपोत्सव पर्व राम मंदिर में भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दीपोत्सव में राम मंदिर के पूर्णता की झलक भी दिखाई देगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा अनिल मिश्र ने बताया कि राम मंदिर सहित सभी मंदिरों में देशी घी के खास दीपक जलाएं जाएंगे।

वहीं मंदिर प्रांगण से लेकर पूरे परिसर में भी सवा लाख दीपक जलाए जाएंगे। इनमें पत्थरों की सुरक्षा के लिए मोम के 40 हजार दीए बनवाए जा रहे हैं तो विशेष प्रकार के स्टैंड में रंग-बिरंगे इलेक्ट्रिक बल्ब भी जलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पूरे परिसर में 50 हजार से अधिक तेल के दीए भी जलाए जाएंगे।

तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा मिश्र के मुताबिक पूरे परिसर की साज-सज्जा खास तरह से होगी। इस दौरान परिसर में स्थित मंदिरों में फसाड लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ विद्युत झालरों से भी पूरे परिसर को सुसज्जित किया जाएगा। डा. मिश्र ने बताया कि इस दीपोत्सव में राम मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों जन्मभूमि पथ जिसे आदिगुरु रामानंदाचार्य, क्रासिंग थ्री जो आदिगुरु माध्वाचार्य व क्रासिंग 11 जो आदिगुरु शंकराचार्य व उत्तरी प्रवेश द्वार जो आदिगुरु रामानुजाचार्य के नाम पर निर्मित हो रहा है, को भी विशेष तरीके से सजाया संवारा जाएगा।

राम मंदिर के परकोटे की साज-सज्जा भी बनेगी आकर्षण का केंद्र दीपोत्सव के अवसर पर आठ एकड़ क्षेत्रफल में निर्माणाधीन राम मंदिर के परकोटे की साज-सज्जा को खास तरह से कराने पर मंथन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है और इस साज-सज्जा के लिए एक्सपर्ट एजेंसियों से भी वार्तालाप चल रहा है।

तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डा मिश्र का कहना है कि यद्यपि कि परकोटा अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। फिर भी 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि परकोटे की खुली भुजाओं को भी जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही परिसर के अंदर -बाहर रंगोली का निर्माण भी आकर्षण का केंद्र होगा। बताया गया कि इस पूरी तैयारी के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संस्थाओं के वालेंटियर्स की टीम भी बनाई जा रही है और उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

25 नवम्बर से मिलना शुरू होगा आम श्रद्धालुओं को परकोटे के मंदिरों का दर्शन राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह की तिथि 25 नवम्बर को मंदिर निर्माण के पूर्णता की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही आम श्रद्धालुओं को परकोटे के सभी छह मंदिरों व शेषावतार के अलावा कुबेर टीला में कुबेरेश्वर नाथ महादेव का दर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आम श्रद्धालुओं के प्रवेश की व्यवस्था पर जिला प्रशासन के साथ मंथन कर रुपरेखा निर्धारण में जुटा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत दो-दो घंटे के स्लाट के अनुसार निर्धारित संख्या में पास जारी किया जाएगा। इसी के आधार पर श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा।

संत महंतों के साथ हर वर्ग का होगा प्रतिनिधित्व महंत गोविंद देव गिरि ने बताया कि ध्वजारोहण समारोह में उत्तर प्रदेश के ही हर वर्ग के धर्माचार्यों के अलावा हर वर्ग के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इस समारोह में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तर्ज पर दूसरे प्रदेशों के विशिष्ट जनों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। समारोह को अयोध्या केन्द्रित बनाने के लिए पूरे अयोध्या मंडल व पूर्वी उत्तर प्रदेश के रामभक्तों को आमंत्रित किया जाएगा।