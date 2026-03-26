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रामनवमी पर रामलला को लगेगा पंजीरी का भोग, श्रद्धालुओं के लिए कई रूट पर चलेंगी 120 बसें

Mar 26, 2026 02:08 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, अयोध्या
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राम मंदिर में रामलला की ललाट पर सूर्य तिलक के ट्रायल हो गया है। बताया गया कि सीबीआरआई व आप्टिका लिमिटेड बंगलुरु के वैज्ञानिकों के दल ने राम मंदिर में लगे स्थाई उपकरणों का पहले परीक्षण किया।

रामनवमी पर रामलला को लगेगा पंजीरी का भोग, श्रद्धालुओं के लिए कई रूट पर चलेंगी 120 बसें

राम मंदिर में रामलला की ललाट पर सूर्य तिलक के ट्रायल हो गया है। बताया गया कि सीबीआरआई व आप्टिका लिमिटेड बंगलुरु के वैज्ञानिकों के दल ने राम मंदिर में लगे स्थाई उपकरणों का पहले परीक्षण किया। इसके उपरांत ठीक 12 बजे भगवान के मंदिर के सामने पर्दा लगा दिया और फिर जैसे ही भगवान की आरती शुरू हुई, उसी समय सूर्य किरणों को परावर्तित कराकर भगवान के ललाट पर लाया गया। यह स्थिति चार मिनट तक बरकरार रही।

इस तरह करीब 20 मिनट तक चलने वाली आरती के दौरान यह ट्रायल बार-बार दोहराया गया। इसके कारण आम श्रद्धालु व पासधारकों को राजभोग आरती का दर्शन नहीं मिल पाया। पुजारियों के मुताबिक सूर्य तिलक का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। बताया गया कि हर प्रयास में सूर्य किरणें नियत स्थान पर गोलाकार के रूप में चमकती दिखाई दे रही थी।

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रामनवमी पर रामलला को लगेगा पंजीरी का भोग

बताया गया कि रामनवमी के पर्व पर रामलला को तीन प्रकार की पंजीरी का भोग लगाया जाएगा। पहला धनिया की पंजीरी के अतिरिक्त सिंघाड़े के आटे के अलावा कुट्टू के आटे की पंजीरी शामिल रहेगी। तीनों प्रकार की पंजीरी का भोग प्रत्येक रामनवमी पर परम्परागत रूप से लगाई जाती रही है। वर्ष 1993 में हाईकोर्ट के जस्टिस एचएन तिलहरी ने रामलला के उत्सव के दौरान लगाए जाने वाले भोग को अपने आदेश में सूचीबद्ध किया था।

इसके अलावा मिष्ठान व मौसमी फल व मेवे भी शामिल रहे। तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि रामलला के दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद मिल सके, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पंजीरी बनवाई जा रही है। महंत दिनेन्द्र दास ने डेढ़ कुंतल पंजीरी अपनी ओर से चढ़ाकर वितरण कराने का आग्रह किया है।

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श्रद्धालुओं के लिए 120 बसें चलाईं

चैत्र रामनवमी मेले के मद्देनजर श्रद्वालुओं के आवागमन के लिए विभिन्न मार्गों पर रोडवेज की 120 बसें चलाई गई हैं। बसों के संचालन और श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या के बालूघाट के पास नयाघाट के पहले अस्थाई बस स्टेशन बनाया गया है। इस अस्थाई बस अड्डे से ही विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए 28 मार्च तक बसों का संचालन किया जाएगा।

अयोध्या के प्रसिद्ध चैत्र रामनवमी मेला 27 मार्च को है। मेले में 24 मार्च से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। मेले पर लाखों की संख्या में श्रद्वालुओं का अयोध्या आगमन होता है। मेले में अधिकांश यात्री गोण्डा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, सुल्तानपुर से आते हैं।

मेलाधिकारी अयोध्या डिपो के एआरएम आदित्य प्रकाश ने बताया कि मेले में श्रद्वालुओं के आवागमन के लिए बसों के संचालन शुरू करा दिया गया है। श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के मद्देनजर मार्गों पर डिपोवार बसों का आवंटन किया गया है। बसों के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों की डियूटी लगा दी गई है। भीड़ के लिहाज से बसों को 28 मार्च तक चलाया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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