चैत्र नवरात्र के पहले दिन अयोध्या आएंगी राष्ट्रपति, आम जनता कर पाएगी राम लला के सामान्य दर्शन

वर्ष प्रतिपदा तदनुसार 19 मार्च से एक तरफ जहां राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का आगमन हो रहा है तो दूसरी तरफ उसी तिथि से चैत्र रामनवमी मेला का भी शुभारम्भ हो रहा है। इसी तिथि से वासंतिक नवरात्र का भी शुभारम्भ हो जाएगा।

वर्ष प्रतिपदा तदनुसार 19 मार्च से एक तरफ जहां राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का आगमन हो रहा है तो दूसरी तरफ उसी तिथि से चैत्र रामनवमी मेला का भी शुभारम्भ हो रहा है। इसी तिथि से वासंतिक नवरात्र का भी शुभारम्भ हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष प्रतिपदा हिंदी नववर्ष का पहला दिन है। ऐसे स्वाभाविक रूप से रामलला के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ेगी जो कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व जिला प्रशासन के लिए चुनौती हो सकती है।

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श्रद्धालुओं की इसी भीड़ को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में तय किया गया कि नवरात्र के प्रथम दिन वीआईपी पास के जरिए दर्शन निषिद्ध कर दिया गया है लेकिन आम श्रद्धालुओं को सामान्य दर्शन मार्ग से होने वाले दर्शन को बाधित नहीं किया जाएगा। निरंतर जारी रखेंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय ने बताया कि सुबह छह बजे से देर शाम तक अनवरत दर्शन चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि रंगमहल बैरियर यानि क्रासिंग वन से श्रीराम यंत्र स्थापना समारोह में आमंत्रित अतिथियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इस मार्ग से कोई अन्य नहीं प्रवेश पा सकेगा।

उन्होंने जानकारी दी कि राम मंदिर में आयोजित समारोह में मंदिर आंदोलन के सहयात्रियों को नहीं आमंत्रित किया गया है बल्कि राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान में शामिल उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को ही आमंत्रित किया गया है जिनकी संख्या करीब साढ़े तीन हजार है। इसके अलावा विश्व हिन्दू परिषद के अखिल भारतीय टोली के 45 पदाधिकारियों समेत तीन सौ संतों को भी आमंत्रित किया गया है।

वहीं इस समारोह में राम मंदिर निर्माण में लगी अलग-अलग एजेंसियों के अलग-अलग श्रेणियों के कर्मयोगियों के पारिवारिक सदस्यों सहित करीब 1800 लोगों को भी आमंत्रण भेजा गया है। तीर्थ महासचिव चंपतराय ने बताया कि यह आमंत्रण पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है और हस्तांतरणीय नहीं है। इसके कारण आमंत्रित सदस्यों के साथ उनके सुरक्षा कर्मी अथवा अंगरक्षकों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

उन्होंने बताया कि समारोह में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र व हथियार भी ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होंने जानकारी दी कि सिख परम्परा के आमंत्रित वह श्रद्धालु ही अपने पहचान के पांच चिन्हों जिनमें कटार शामिल हैं और कानूनी रुप में वैध है, उसे ले जाने की अनुमति है। वहीं मोबाइल को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। सभी अतिथि 18 मार्च को अयोध्या आ जाएंगे।